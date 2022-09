Marco Bellavia, chi è l’ex conduttore di Bim Bum Bam: GF Vip 7, moglie, life coach

Chi è Marco Bellavia, ex conduttore di Bim Bum Bam e oggi life coach su Instagram. Tutto sulla sua vita privata, carriera e il suo ritorno in tv con il GF.

Chi è Marco Bellavia, ex conduttore di Bim Bum Bam e ora life coach su Instagram. Tutto sulla carriera e vita privata del noto personaggio televisivo anni Novanta, tra i nuovi concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Chi è Marco Bellavia, vita privata e carriera dell’ex conduttore di Bim Bum Bam

Nato a Milano il 9 dicembre 1964, Marco Bellavia ha 57 anni ed è un famoso personaggio televisivo degli anni Novanta.

Da giovane si iscrive al corso di scienze geologiche dell’Università degli Studi di Milano, facoltà che abbandona presto per inseguire una carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo un inizio come modello, Bellavia comincia a farsi conoscere e ottiene il suo primo ruolo da attore nella serie Love Me Licia, poi seguita dopo il suo grande successo dallo spin-off Arriva Cristina, con Cristina D’Avena. Arriva al picco della sua fama tra il 1990 al 2001, quando sostituisce Paolo Bonolis come conduttore di Bim Bum Bam, classico contenitore di cartoni e programmi per bambini di Italia 1.

Negli anni successivi partecipa a diversi altri programmi tv come Robot Wars, Forum, Stranamore e Snow Food, da lui scritto e condotto per Gambero Rosso Channel. Oggi Bellavia si è lasciato alle spalle il suo passato televisivo e si è dedicato all’attività di life coach. Il suo profilo Instagram, che vanta un seguito da oltre 6mila follower, condivide molti consigli per l’auto-miglioramento e lo sviluppo personale. La sua assenza dal mondo televisivo, tuttavia, non è destinata a durare…

Marco Bellavia torna in tv con il GF Vip 7, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip

Marco Bellavia è infatti pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo nel 2022, come concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

L’ex conduttore si unisce al cast del reality di Alfonso Signorini insieme a molte altre celebrità di spicco, tra cui Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Daniele Del Moro e Charlie Gnocchi.

Vita privata: moglie, figli

Bellavia è molto riservato, per cui ci sono molti pochi dettagli sul web circa la sua vita privata. Durante la sua carriera in tv, fu molto nota la sua storia con la conduttrice Paola Barale, sua compagna dal 1992 al 1995.

Oggi il life coach ha un figlio di nome Filippo, nato nel 2007 dalla storia d’amore con Elena, una donna ben lontana dal mondo dello spettacolo con la quale è sposato da molto tempo.