Antonino Spinalbese, chi è l’ex fidanzato di Belen al GF Vip: malattia, figli, età, vita privata

Chi è Antonino Spinalbese, il fotografo ed hair stylist ex fidanzato di Belen: sarà tra i concorrenti del GF Vip 7?

Chi è Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e possibile concorrente del Grande Fratello Vip 7. Scopriamo qualcosa in più sul fotografo ed hair stylist 27enne: dalla vita privata alla malattia e ai figli.

Chi è Antonino Spinalbese, vita privata e carriera dell’ex fidanzato di Belen

Nato il 1 febbraio 1995 a Torre del Greco, in provincia di Napoli, Antonino Spinalbese ha 27 anni ed è noto al grande pubblico soprattutto per la sua relazione con la celebre showgirl Belen Rodriguez, con la quale è stato dal 2020 al 2021.

Quando è ancora molto piccolo la sua famiglia si trasferisce al Nord per lavoro, prima a Parma e poi a La Spezia. La sua è un’infanzia difficile, segnata dal divorzio dei suoi genitori a causa dell’infedeltà del padre, che poi muore improvvisamente. Spinalbese è costretto a crescere in fretta in modo da poter supportare le sue due sorelle minori.

In seguito, Antonino decide di diventare hair stylist e si trasferisce a Milano per portare avanti i suoi studi.

Riesce a farsi strada nel suo campo, arrivando a lavorare da Aldo Coppola, uno dei saloni da parrucchiere più antichi e rinomati del capoluogo lombardo. Dopo aver conosciuto Belen, Spinalbese cambia strada: abbandona il mondo dei capelli per dedicarsi alla sua vera passione, la fotografia. Di recente, tuttavia, ha rivelato di essere stato “influenzato” a lasciare il suo vecchio lavoro. Di recente Spinalbese ha provato diverse strade, tra cui quella dell’imprenditoria, della moda e del fitness.

Antonino Spinalbese partecipa al Grande Fratello Vip 7? Le indiscrezioni di Alessandro Rosica

Secondo un’indiscrezione condivisa su Twitter dall’investigatore social Alessandro Rosica, il futuro di Antonino Spinalbese potrebbe essere la televisione.

Per Rosica, infatti, l’hair stylist sarà uno dei primi nuovi concorrenti ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7: “Questo lunedì entrerà sicuramente Antonella Fiordelisi, Spinalbese, De Pisis e Ginevra Lamborghini“.

Vita privata: Belen, fidanzate, figli, malattia

La storia tra Spinalbese e Belen si è chiusa in modo gelido nel 2021, dopo un periodo di vera e propria crisi. Insieme i due hanno avuto una figlia, la piccola Luna Marì, nata lo scorso anno e spesso protagonista di foto affettuose sul suo profilo Instagram. Nel corso della sua vita l’hair stylist ha avuto diverse fiamme, sia nel mondo dello spettacolo che tra persone ben lontane dai riflettori.

Tra le più note spiccano l’influencer brasiliana Helena Prestes, ex concorrente di Pechino Express, la creative director Giulia Tordini e anche, secondo alcune voci, nientemeno che Ilary Blasi.

Non è tutto rose e fiori, tuttavia, nella vita privata di Spinalbese. Nel 2022 ha confessato al suo pubblico di soffrire di una malattia autoimmune: “Ho un problema al pancreas. Sono riuscito grazie ai medici a trovare una vita sana, che avevo già, ma che ho migliorato.

Ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni, è scaturita da dentro di me. Forse era proprio il momento di ricominciare”.