Antonino Spinalbese, nuovo flirt con Carolina Stramare: la reazione di Ginevra

Antonino Spinalbese, è flirt con l’ex Miss Italia Carolina Stramare: la gelida reazione di Ginevra Lamborghini. Già finita tra i due ex gieffini, l’hair stylist ha già una nuova fiamma. Cosa è successo?

Tutto sul flirt tra Antonino Spinalbese e Carolina Stramare: cosa è successo?

Il bacio tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini negli studi del Grande Fratello Vip 7 aveva creato molte speranze nei fan della coppia, che speravano di continuare a seguire la loro storia d’amore fuori dalla casa. A quanto sembra, tuttavia, i due hanno preso strade diverse dopo appena una settimana. Una fine improvvisa, a quanto sembra causata proprio da Antonino, come spiegato dal settimanale Chi: “Spinalbese ha frenato l’interesse per Ginevra Lamborghini. Dopo essersi lanciato spontaneamente in questa nuova prospettiva, ha ricominciato a sentirsi estraneo alle dinamiche del gossip e della tv e, al momento, sta meglio da solo, con la sua famiglia”.

Ciononostante, l’ex di Belen Rodriguez pare sia già riuscito a superare la rottura. negli scorsi giorni è stato paparazzato in compagnia di Carolina Stramare, ex Miss Italia ed ex fiamma di Dusan Vlahovic. I fotografi di Whoopsee hanno beccato Antonino e Carolina in giro insieme per Milano: “Dopo essere stato al Beefbar di Milano in compagnia di un amico, è stato raggiunto anche dall’ex Miss Italia e concorrente dell’edizione in corso di “Pechino Express” Carolina Stramare. Prima che lei lo riaccompagnasse a casa, i due hanno deciso di godersi un drink in un locale milanese”.

La reazione di Ginevra Lamborghini: “I don’t need no man”

Non si è fatta attendere la reazione gelida di Ginevra Lamborghini. Poco dopo la pubblicazione delle foto, la cantante ha deciso di mandare un messaggio sia al suo pubblico che allo stesso Antonino. Ginevra ha infatti pubblicato una canzone molto adatta alla sua situazione nelle sue Storie Instagram: I don’t need a man delle Pussycat Dolls. Senz’altro un brano eloquente con cui liquidare l’ex gieffino.