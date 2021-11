Chi è Alfonso Signorini: carriera, malattia, vita privata, compagno

Alfonso Signorini è un giornalista, opinionista e conduttore televisivo attualmente direttore della rivista di gossip Chi. Nato a Milano il 6 aprile 1964 si è laureato in lettere classiche all’Università Cattolica di Milano.

Alfonso Signorini: esordi e carriera giornalistica

Il giornalista lombardo Alfonso Signorini ha iniziato a lavorare come insegnante per poi decidere, solo in un secondo momento, di entrare nel mondo del giornalismo. La sua prima collaborazione di rilievo ce l’ha con il quotidiano La provincia di Como, per poi entrare nel giornale Panorama. La sua passione per la cronaca rosa però, di cui si accorgerà molto presto, lo porta ad entrare nella redazione della rivista Chi del gruppo Mondadori che inizierà a dirigere a partire dal 2006. Nel giugno 2008 è promosso direttore anche di Tv-Sorrisi e Canzoni

Un giornalista tra tv e reality

Dopo un avvio di carriera all’interno delle redazioni giornalistiche il lombardo inizierà, con grande interesse, a guardare anche alla tv. Nel 2002 esordisce in tv come ospite fisso della trasmissione Chiambretti c’è di Rai 2 e da quel momento diverrà un volto del piccolo schermo. Negli anni successivi è stato ospite fisso dell’Isola dei Famosi e con Paola Perego nel 2005/2006 (e poi con Silvia Toffanin) è stato promosso alla conduzione di Verissimo. Dal 2006 conduce su Radio Monte carlo il programma Alfonso Signorini Show e nello stesso anno fa un cameo nel film Commediasexi dove interpreta se stesso. Nel dicembre 2010 debutta come conduttore singolo con il programma Kalispèra in seconda serata ottenendo anche un buon successo di ascolti. Nel 2011 è promosso a condurre La Notte degli Chef . Tornerà ad essere opinionista fisso dell’Isola dei Famosi nel 2015.

Alfonso Signorini e il Grande Fratello

Il primo incontro di Alfonso Signorini con il Grande Fratello è nel 2008 dove è scelto come opinionista del reality per ben 5 edizioni consecutive. Nel 2020 Mediaset lo sceglie come conduttore della quarta edizione dello show, riconfermandolo alla guida del Grande Fratello Vip anche nell’edizione del 2021.

Gf Vip, la polemica per la frase sull’aborto

Durante una puntata che, nel mese di novembre, si è svolta in prima serata è entrato nel vortice delle polemiche per una frase relativa all’aborto. Parlando con il concorrente Giucas Casella, con cui stava discutendo in confessionale, si è fatto sfuggire in diretta la frase “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma” scatendo inevitabilmente molte polemiche. L’opinionista del Gf Vip Sonia Bruganelli, ad esempio, si è dissociata dalle sue parole così come Endemol. Secondo un’indiscrezione di Dagospia, dopo questo episodio, Mediaset e Signorini sarebbero ai ferri corti. Signorini però si è difeso tramite Twitter sottolineando che “tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero”.

La lotta contro la malattia

In un’intervista rilasciata a Verissimo Alfonso Signorini ha confessato di aver lottato per anni contro una grave malattia: la leucemia mieloide. Fortunatamente il giornalista è riuscito a combatterla e a sconfiggerla, ma è stata una delle esperienza che maggiormente hanno segnato la sua vita. Nel dicembre 2014 in particolare, nell’anno in cui era conduttore di Kalispera, il conduttore è stato colpito da un malore che ha permesso di indagare e fare una prima diagnosi. “Dirigevo due giornali, facevo radio tutti i giorni, conducevo più di un programma in tv. Poi una sera la malattia mi è piombata addosso all’improvviso e oggi che, grazie a Dio, ce l’ho fatta, ho capito che il segreto della vita non è credere nel ‘per sempre’, ma credere nel ‘per ora’”.

Il giornalista ha una cicatrice in fronte, che deriva da un’operazione chirurgica effettuata dai dottori per sconfiggere la malattia.

Vita privata e compagno

Alfonso Signorini ha un compagno che si chiama Paolo Galimberti nato nel 1968. Dopo una carriera da imprenditore è stato eletto al Senato con il Popolo delle Libertà, aderendo successivamente a Forza Italia. Una relazione importantissima per entrambi e che ha dato modo a tutti e due di vivere serenamente la propria omosessualità.