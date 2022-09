Chi è Cristina Quaranta, ex velina al Gf Vip 7: ex marito, figlia, fidanzato, tv, Rai

Cristina Quaranta, volto storico Rai ed ex velina di Striscia la Notizia, è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Chi è Cristina Quaranta

Nata il 14 agosto 1972 e del segno zodiacale del Leone, Cristina Quaranta è una showgirl romana. Volto storico della Rai fin da quando era giovanissima, è stata lanciata nel mondo dello spettacolo da Gianni Boncompagni per poi debuttare in tv a Domenica In. Negli anni 1995-1996 è stata la velina bionda di Striscia la Notizia con la mora Alessia Merz (con la quale però non ha mantenuto i rapporti), esperienza che ha aumentato senza dubbio la sua popolarità in televisione.

Nel 2005, poi, ha partecipato a L’Isola dei Famosi 3 e ora ha deciso di mettersi nuovamente alla prova in un altro reality, il Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini. Ha poi lavorato come attrice, interpretando una piccola parte in Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone nel 1990, così come ha preso parte alla fiction di Italia 1 Classe di ferro.

Dal 2010 al 2017 è stata conduttrice televisiva per la rete dedicata al poker POKERItalia24.

Negli ultimi anni, invece, Cristina ha deciso di lasciare da parte il mondo dello spettacolo per dedicarsi a due lavori: di giorno lavora come commessa in un negozio di tessuti a Milano e di sera lavora nel ristorante milanese Un sacco bello. Da settembre 2022, però, ha deciso di tornare in un reality show.

Ex marito, figlia, fidanzato

Cristina Quaranta, ex velina bionda, è stata sposata con l’imprenditore Matteo De Stefani, con il quale ha avuto una figlia, Aurora.

Riguardo al ruolo della donna in famiglia, ad Eva 3000, Quaranta ha dichiarato che “mi è sempre piaciuto fare la geisha del mio uomo. Avere dei figli e occuparmi della mia famiglia. Mi sono sempre sentita mamma. Non sono mai stata una di quelle donne che devono affermarsi a tutti i costi, lavorando per la propria indipendenza economica. Se il rapporto va bene è giusto che l’uomo si occupi della donna e che lei abbia dei ruoli come quello di occuparsi della sua famiglia”.

Attualmente il suo compagno di vita è Alberto Longo.

Curiosità

Cristina Quaranta ha svariati tatuaggi e il suo cantante preferito è Renato Zero.