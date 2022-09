Giovanni Ciacci, chi è il celebre costumista: compagno, GF Vip 7, vita privata, lavoro, figli

Chi è Giovanni Ciacci, noto stylist tv e costumista italiano e primo concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 7. Amato personaggio televisivo 51enne, in passato è apparso sul piccolo schermo come opinionista e co-conduttore. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Giovanni Ciacci, carriera e vita privata dello stylist tv e costumista

Nato a Siena l’11 marzo 1971, Giovanni Ciacci ha 51 anni ed è un noto esperto di moda e costumista, che si è guadagnato una certa fama come personaggio televisivo.

Celebre stylist grandissimo appassionato di moda, nel corso della sua carriera ha lavorato per fotografi di fama internazionale come Helmut Newton, Giovanni Barbieri e Giorgio Albertazzi. Fa da consulente d’immagine per VIP di grande spessore come Antonella Clerici, Francesca Neri e Caterina Balivo. Ha inoltre lavorato ai costumi per il Festival di Sanremo in otto diverse occasioni.

Il suo esordio nel mondo televisivo arriva grazie alla sua amica e cliente, Valeria Marini, che lo vuole con lei per curare la sua immagine durante la trasmissione del Bagaglino Saluti e baci.

Comincia così a farsi conoscere in tv, facendosi man mano spazio partecipando a diverse trasmissione in quanto esperto di moda e opinionista. Nel 2013 è co-conduttore di Detto Fatto, programma che però abbandona poco dopo l’addio di Caterina Balivo, sostituita alla conduzione da Bianca Guaccero. Negli anni successivi presenta Vite da copertina su TV8 e diventa un ospite fisso di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e Domenica Live. Ha un profilo Instagram con oltre 378mila follower.

Giovanni Ciacci al Grande Fratello 7, è il primo concorrente ufficiale

Dopo l’esperienza a Ballando con le stelle 2018 e la mancata partenza per l’Isola dei Famosi 2021, Giovanni Ciacci è di nuovo un concorrente di un reality show. Il costumista sarà uno degli inquilini della casa del Grande Fratello VIP 7.

Vita privata: compagno, figli

Dichiaratamente omosessuale, Giovanni Ciacci non ha mai avuto moglie, né ha figli. Per un anno è stato fidanzato con Damiano Allotta, agente immobiliare ed influencer in passato legato a Stefano Gabbana. Nonostante una relazione un po’ turbolenta, i due erano molto innamorati, al punto di pensare al matrimonio. Poi, nel 2019, Ciacci annuncia la fine della sua storia con Allotta: “Damiano non è più il mio fidanzato. Pensavo fosse amore, invece era un calesse, succede nella vita.

Avevamo stili e modi di vita completamente diversi. Supererò anche questa”.

In seguito, il costumista è stato visto spesso in dolce compagnia. I paparazzi lo hanno beccato in un ristorante in atteggiamenti affettuosi con un certo Luca, 37 anni. Nel 2021, Ciacci è finito di nuovo al centro del gossip a causa di una sua possibile relazione con l’ex tronista Mariano Catanzaro, con il quale è stato visto in hotel. Nulla di serio finora per l’esperto di moda: per il momento pare sia ancora single.