Con RTL 102.5 ritorna Power Hits Estate 2023 che si terrà stasera all’Arena di Verona.

Lo show, come da tradizione, porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il Power Hit dell’estate del 2023. La kermesse ha registrato il sold out già pochi giorni dopo l’apertura delle vendite. Con la presenza di numerosi cantanti famosi e superospiti, lo show di fine estate è pronto a fare divertire al massimo i partecipanti e gli spettatori che seguiranno.

Power Hits Estate 2023: la scaletta dello show del 29 agosto

Ecco la scaletta (non in ordine di uscita) dei cantanti che si esibiranno questa sera, martedì 29 agosto:

I superospiti

Allo show prenderanno parte anche alcuni superospiti, che sono: