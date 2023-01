Chi sono i Boomdabash, gruppo reggae salentino: canzoni, vita privata, Eiffel 65

Chi sono i Boomdabash, carriera e vita privata del gruppo reggae salentino. Diventati famosi nel 2018 con Non ti dico no, si sono esibiti anche al Festival di Sanremo nel 2019. Scopriamo qualcosa in più sulla band e sui suoi componenti.

Chi sono i Boomdabash: carriera, canzoni e vita privata del gruppo salentino

I Boomdabash sono una band originaria del Salento, nello specifico di Brindisi e Lecce, tra le più importanti della scena reggae italiana. Il gruppo, composto dai due cantanti Biggie Bash e Payà, il deejay Blazon e il beatmaker abruzzese Mr.

Kendra, si forma nel 2002 a Mesagne, in provincia di Brindisi, come collettivo sound system. Prendono il loro nome dall’espressione “Boom-da-bash”, che vuol dire “Esplodi il colpo”, a rappresentare l’inarrestabile energia e dinamicità della loro musica.

Il primo album della band, Uno, arriva nel 2008, grazie al quale riescono a farsi notare e ad esibirsi in festival reggae in giro per l’Italia e per l’Europa.

Il singolo Danger nel 2012 li lancia anche negli Stati Uniti, dove si esibiscono in una mini-tournée. Negli anni collaborano con artisti e gruppi di spicco, come Clementino, DJ Double S e i Sud Sound System. È proprio una di queste collaborazioni a lanciarli verso il successo in Italia nel 2018. I singoli Non ti dico no, cantato insieme a Loredana Berté, e Barracuda, in partecipazione con i rapper Jake La Furia e Fabri Fibra, si dimostrano un enormi successi che donano ai Boomdabash notorietà anche tra il pubblico più mainstream.

Questa fama consente loro di esibirsi anche al Festival di Sanremo 2019. I Boomdabash portano all’Ariston il brano Per un milione, che si classifica all’11esimo posto.

Nel corso della loro carriera pubblicano sei album, di cui una raccolta e cinque dischi in studio.

Uno dei loro brani più amati è senz’altro Portami con te, pubblicato nel 2016, che conta oltre 40 milioni di visualizzazioni su Youtube. Alcuni dei loro pezzi più famosi sono Karaoke, con la partecipazione di Alessandra Amoroso, Mohicani, inciso con Baby K e Fantastica, cantato con Rocco Hunt.

Boomdabash, arriva Heaven: l’ultimo singolo con gli Eiffel 65

Il 9 dicembre 2022 i Boomdabash hanno pubblicato un nuovo singolo in collaborazione con gli Eiffel 65. Si tratta di Heaven, un brano basato su un campionamento di un noto pezzo della celebre band eurodance, Too Much of Heaven. Lo annunciano così su Instagram: “È figlio di due grandi nostre passioni: gli anni 80 e la sua musica indimenticabile e l’amore per il re-making musicale.

Sognavamo da tempo di fare un brano con queste sonorità”.

Vita privata: chi sono i membri del gruppo?

Il vero nome del cantante del gruppo Biggie Bash è Angelo Rogoli, appassionato di punk fin dall’adolescenza.

È originario di Mesagne ed è sposato dal giugno del 2022 con la sua compagna, la tarantina Marika Spera. L’altra voce della band Paya, all’anagrafe Paolo Pagano, è invece nato a Trepuzzi, in provincia di Lecce, anche lui innamorato della musica fin da giovanissimo. È fidanzato con Valentina, che a luglio del 2022 ha dato alla luce il primo figlio dell’artista, il piccolo Liam. Il deejay Blazon si chiama Angelo Cisterinino e come Rogoli è originario di Mesagne. È sposato con Veruska Urgese, madre di suo figlio Marco, nato nel 2018. L’abruzzese Mr. Ketra, classe 1986, si chiama Fabio Clemente ed è noto anche per aver composto alcuni brani di successo con l’artista hip hop milanese Takagi, tra cui Nu juorno buono, cantato da Rocco Hunt, Da sola in the night e Amore e Capoeira.