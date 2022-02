Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari: componenti band, canzoni, Sanremo

I pinguini tattici Nucleari sono un gruppo italiano di musica che si è formato nel 2010. Saranno ospiti al Festival di Sanremo 2022.

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari

I pinguini Tattici nucleari sono un gruppo indie italiano formatosi nel 2010 e i componenti della band sono Riccardo Zanotti (27 anni, cantante e chitarrista) Nicola Buttafuoco (27 anni, chitarrista) Lorenzo Pasini (27 anni, chitarrista) Simone Pagani (30 anni, bassista) Matteo Locati (30 anni, tamburista) ed Elio Biffi (27 anni, fisarmonica).

Già terzi classificatisi al festival di Sanremo nel 2020, sono pronti a tornare sul palco come ospiti. Il gruppo è nato nel 2010 e ha dato vita a tantissimi brani di successo. Il primo album di inediti vede la luce nel 2014 (“il re è nudo”) e da quell’anno iniziano a farsi conoscere nell’universo musicale. Nel 2019, con l’etichetta Sony Music, firmano l’album “fuori dal’Hype“. Per quanto riguarda il nome, i membri dei Pinguini Tattici Nucleari hanno rivelato di averlo ricavato dal una birra scozzese prodotta dal 2009 chiamata Tactical Nuclear Penguin.

Successi

Alcuni dei principali brani di successo, oltre a Ringo Star, sono l’ep “Ahia!” ma anche Scooby Doo e Ridere e Verdura che hanno centrato il traguardo del disco di platino.

Il festival di Sanremo

Nel 2020 la band al Festival di Sanremo portando la canzone Ringo Star. Non vincono, ma la loro canzone è un successo e il brano diventa disco d’oro e poi disco di platino. Ora torneranno sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022 come ospiti.

Vita privata

Riguardo la vita privata dei componenti della band, non si conosce moltissimo. Sappiamo però che Riccardo Zanotti è l’unico a non essere fidanzato. Su questo fronte, però, tutti loro sono molto riservati in quanto tendono a non rivelare situazioni della loro vita privata.tattici