Chi è Ernia, rapper milanese: origini, esordi, canzoni, Battiti Live

Ernia è un rapper italiano milanese che sarà ospite a Battiti Live 2023.

Chi è Ernia

Ernia, pseudonimo di Matteo Professione, è un rapper italiano milanese nato il 29 novembre 1993. Cresciuto nel quartiere Qt8 di Milano (quartiere che l’artista stesso nomina più volte nei suoi brani), si avvicina al mondo dell’hip hop soprattutto grazie all’amico d’infanzia Tedua, con cui cresce durante la pre-adolescenza. Ernia entra, quindi, a far parte della Bonola Family e di Razza a Parte, collettivi del limitrofo quartiere di Bonola.

Dopo l’esperienza musicale con i Troupe D’Elite, terminata nel 2014, Ernia, all’epoca iscritto alla facoltà universitaria di Lingue moderne abbandona gli studi per trasferirsi a Londra, dove vive per cinque mesi.Ne segue il suo primo rientro a Milano, dove lavora presso l’Istituto Europeo di Oncologia, quindi un soggiorno in Francia e il definitivo ritorno in Italia. Accanto alla ripresa della carriera musicale, si iscrive nuovamente all’università, questa volta alla facoltà di lingue e letterature straniere.

Gli esordi musicali e i successi

Il 2 giugno 2017 esce il primo album Come uccidere un usignolo certificato platino come pure il brano Bella, mentre Madonna, in collaborazione con Rkomi, è certificato disco d’oro. Successivamente il suo singolo Superclassico sarà doppio platino.

Il 26 ottobre 2022, tramite i suoi canali social, Ernia ha annunciato il proprio ritorno discografico con il quarto album Io non ho paura.

Parafulmini

L’ultimo pezzo di Ernia è intitolato Parafulmini. Il nuovo singolo del rapper milanese potrebbe entrare a far parte delle possibili hit estive 2023 di questa calda stagione.