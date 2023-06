Chi è Frah Quintale, cantautore italiano: carriera e vita privata

Il panorama musicale italiano presenta moltissimi artisti, mostrando anche differenti generi. Ecco Frah Quintale, andiamo a scoprire chi è il cantautore bresciano.

L’artista classe ’89 si sta facendo conoscere grazie al rap.

Frah Quintale, chi è: carriera

Partire dal basso per scalare, poco alla volta, la montagna che porta al successo. Frah Quintale si sta dimostrando infatti uno dei rapper – e dei cantautori – più importanti della scena tra indie e mainstream, riuscendo ad ottere un buon seguito, grazie ai tanti ascolti. La sua carriera comincia già da giovane, ma prende il via nel 2016, con il suo esordio da cantante solista. In quell’anno pubblica infatti il suo EP 2004 e, successivamente, anche il suo primo singolo: Colpa del vino. Il successo non arriva subito, ma inizia a concretizzarsi il 3 Luglio 2017 con la pubblicazione di Cratere, singolo che riscuote un rilevante successo.

Il pezzo viene poi preso e inserito nel suo primo album, pubblicato nel 2017 e intitolato Regardez Moi. Un debutto da urlo, che trova il favore del pubblico e dei critici. Da qui si può parlare di vera e propria scalata verso la popolarità: tanti singolo inediti e un successo sempre più ampio, seppur graduale. Molti riscontri li ottiene sulle piattaforme streaming. Uno dei suoi brani, ad esempio Missili, viene utilizzato per la serie tv Summertime.

Nel 2020 inizia a diffondere la prima parte di un progetto molto più grande: si tratta di Banzai (lato blu) e Banzai (lato arancio), pubblicati rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

I suoi album

Attualmente il cantante lombardo non ha modo di vantare un fitto palmarès di album. Fino ad ora ne conta comunque tre, che hanno riscosso un buon successo.

Ecco la lista:

Regardez moi – 2017

Banzai (lato blu) – 2020

Banzai (lato arancio) – 2o21

La vita privata

Nato a Brescia il 27 Dicembre 1989, Francesco Servidei (vero nome dell’artista) si è avvicinato alla musica già da adolescente. A 15 anni conta infatti la pubblicazione di cinque album con il duo Fratelli Quintale.

Della sua vita privata si sa ben poco, se non ciò che lui stesso condivide sui social e sul suo profilo Instagram, molto seguito.

