Biden, pizza per la moglie Jill a Napoli prima di rientrare negli Stati Uniti: ecco in quale locale

Biden, pizza per la moglie Jill a Napoli prima di rientrare negli Stati Uniti

Virale è diventata la notizia dello scalo dell’aereo presidenziale degli Stati Uniti a Napoli con la richiesta di ricevere la pizza a bordo. Dieci margherite e nove pizze alla diavola con salame sono state ordinate dalla first lady Jill Biden per lei e il suo staff. Il volo è atterrato per uno scalo tecnico a Napoli proveniente dal Kenya prima di fare rientro a Washington.

Ecco in quale locale

Le pizze sono della pizzeria «La notizia» di Enzo Coccia. La chiamata per rifornire l’Executive One Foxtrot con a bordo la signora Jill Biden, di scalo a Capodichino di ritorno da una visita in Kenya, è arrivata alle 20,15 al locale di via Caravaggio.

A Il Messaggero a raccontare la vicenda è stato direttamente Enzo Coccia: “Ieri sera riceviamo questa telefonata alle 20,15 per 19 pizze – 10 margherite e 9 diavola con salame – da consegnare alla base americana di Capodichino per le 21,30. Abbiamo molti clienti americani in servizio in quella base, il pensiero che fossero per un cliente così speciale non ci ha sfiorato nemmeno. Decido di provvedere personalmente alla consegna. Con un mio collaboratore arriviamo a Capodichino dove la sorveglianza mi ferma e mi impone di allontanarmi per ragioni di sicurezza. Come in un film d’azione vedo a quel punto spuntare alle mie spalle un blindato della polizia americana, da cui scende una persona che provvede al ritiro delle pizze. Torno in pizzeria e dopo circa un’ora mi viene recapitata una foto con un messaggio su whatsapp che diceva che le mie pizze erano a bordo dell’aereo presidenziale e che erano per la signora Biden. Non è possibile ho detto. Per me che vengo da un quartiere popolare di Napoli come la Duchesca si tratta della più grande soddisfazione della mia vita“.

