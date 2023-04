Chi è Alfa, rapper genovese: origini, canzoni, studi, carriera

Alfa è un rapper e cantautore, cresciuto nel quartiere genovese di Quarto dei Mille. Conosciamolo meglio.

Chi è Alfa

Alfa è un rapper che si sta pian piano facendo strada nel mondo della musica italiana. La sua passione per la musica inizia dall’età di otto anni, quando ha iniziato a studiare chitarra e pianoforte. Diplomato al liceo classico, prima della carriera musicale sognava di diventare medico iniziando l’università di medicina, poi interrotta per seguire la strada della musica. Tra i suoi primi lavori il 14 ottobre 2017 pubblica il mixtape Alfa-Omega, in collaborazione con diversi artisti emergenti genovesi. L’8 marzo 2018 pubblica il singolo Dove sei? mentre Il 26 aprile dello stesso anno pubblica Prima o poi, in collaborazione con Yem.

Canzoni e collaborazioni

Alfa ha pubblicato diversi lavori. Tra questi citiamo il brano Cin cin, certificato triplo disco di platino. Il 15 giugno partecipa insieme a Olly in No money di Plasma 8003. Wanderlust!, altro suo brano, è stato certificato disco d’oro.

Con la cantante Annalisa ha collaborato per il singolo San Lorenzo in collaborazione con Annalisa[17], che otterrà successivamente la certificazione oro per le vendite. Nel 2021 pubblica il singolo Snob in collaborazione con Rosa Chemical. Nel settembre 2022 partecipa alla versione italiana di Snap, singolo di successo internazionale della cantautrice armena Rosa Linn. Tale collaborazione si aggiunge ad altre svolte nello stesso anno.

Nel dicembre 2022 pubblica la colonna sonora per la fiction di RaiPlay Confusi.