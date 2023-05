Paola e Chiara oggi “sorelle ribelli” e icone pop: chi sono, successi, “Per sempre”

Paola e Chiara oggi sono tornate a cantare e ballare insieme dopo ben 9 anni di distanza. Infatti, l’occasione è stata un caso che le due non si sono fatte mancare. Il video che le riprende cantare è diventato virale sui social.

Paola e Chiara oggi di nuovo insieme

Paola e Chiara Iezzi, le sorelle milanesi che dal 1996 al 2013 hanno portato avanti il duo canoro Paola & Chiara, sono tornate ad esibirsi insieme, nove anni dopo la pubblicazione del loro ultimo album, Giungla.

I successi delle due sorelle negli anni ’90

Il duo canoro, icona pop degli anni ’90, iniziò a farsi strada con Sanremo Giovani nel 1996, per poi andare a trionfare al Festival del 1997 nella sezione Nuove Proposte. Negli anni successivi partecipano per ben due volte alla kermesse musicale tra gli artisti in gara.

I loro brani più celebri sonoVamos a Bailar a Festival, da Viva el amor e Fino alla fine.

La reunion dopo 9 anni

Dopo 9 anni, Paola & Chiara sono tornate ad esibirsi insieme. La prima occasione, in realtà, non è stato un evento ufficiale ma è stata più un’opportunità per loro e per i tanti appassionati negli anni alla coppia.

L’occasione è andata in scena nel corso dell’opening di un negozio a Milano, in Galleria San Carlo, dove Paola era stata chiamata per un dj set.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teresa Rinaldi (@pakina92)

Il video virale del ritorno insieme dopo 9 anni

Ecco che in un video girato e diventato virale sui social, si vedono le due sorelle ballare e cantare insieme come un tempo. Già nel gennaio 2020, quando furono ospiti di Che Tempo Che Fa e rientrarono insieme in uno studio televisivo. «Siamo una famiglia e questo conta più di tutto il resto, perché sorelle lo saremo per tutta la vita», aveva affermato Paola parlando con Fabio Fazio. «Dividersi è sempre malinconico, ma quando si arriva alla fine di un percorso è anche corretto». L’una infatti aveva intrapreso la strada della recitazione, mentre l’altra aveva continuato il suo percorso musicale, diventando pure dj.

Il ritorno a Sanremo 2023 con Furore

Le celebri sorelle, icone della musica pop tra gli anni Novanta e Duemila, sono tornate ad esibirsi insieme dopo dieci anni in occasione del Festival di Sanremo 2023. Le sorelle hanno partecipato al festival portando il brano inedito Furore.

Il nuovo album “Per sempre”

Le due cantanti Paola & Chiara oggi, dopo Sanremo, hanno deciso di pubblicare il nuovo disco “Per sempre” per suggellare il loro ritorno insieme. “Volevamo dimostrare che c’è ancora spazio per il divertimento facendo i cantanti – dicono Paola e Chiara -. Oggi è così raro fare ciò che ti piace. Bisogna avere il coraggio di portarsi nel mondo nuovo cosa c’era di bello nel mondo vecchio. Il passato non va idolatrato a prescindere ma va preservato cosa c’era di bello. Oggi siamo ribelli a modo nostro” hanno concluso le sorelle.

