Biagio Antonacci vita privata: figli, compagna Paola Cardinale, ex Marianna Morandi

Cosa si sa della vita privata di Biagio Antonacci? Il cantante è diventato papà per la terza volta all’età di 58 anni. Il piccolo si chiama Carlo, al quale Antonacci ha dedicato un giovane albero di ulivo, avuto insieme alla compagna Paola Cardinale. Biagio Antonacci però in passato ha avuto una storia anche con Marianna Morandi. Ecco tutti i dettagli.

La vita privata di Biagio Antonacci: i figli

Ecco ciò che è noto della vita privata di Biagio Antonacci. Il cantante ha tre figli. Il più piccolo è nato il 21 dicembre 2021, dall’unione con la compagna Paola Cardinale. Per celebrare il lieto evento, il cantante ha pubblicato sui social: “Ci sarà un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio“. E a corredo ha allegato una fotografia di un fiocco azzurro appeso su un giovane esemplare di ulivo. Carlo ha dunque due fratelli: Paolo e Giovanni Antonacci, nati dalla relazione con Marianna Morandi.

Giovanni è cantante e presentatore radiofonico, mentre Paolo scrive testi musicali per artisti come Nek, Alessandra Amoroso, CARA, Annalisa, Francesco Renga, Fedez e moltissimi altri. Ma ha anche una sorella. Si tratta di Benedetta Brambati, figlia della mamma e di Massimo Brambati, oggi adolescente.

Chi è Paola Cardinale, storica compagna di Biagio Antonacci?

Paola Cardinale è la donna con cui Biagio Antonacci fa coppia dalla metà degli anni 2000. La loro relazione è iniziata poco dopo la separazione del cantante da Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi e madre di Paolo e Giovanni.

Paola Cardinale è nata a Genova, ha 45 anni ed è una giornalista. Classe 1976, ha lavorato in TV al fianco di Fulvio Collovati. L’ex stella della nazionale italiana, che vinse la Coppa del Mondo del 1982, la scelse per il programma sportivo Derby, in onda su Telenord.

Con Biagio Antonacci non si è mai sposata, ma la relazione è solida e non ha bisogno di essere sancita dal rito, secondo i compagni. “Ho fatto due figli con una donna con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico“, ha infatti detto una volta il cantante. I due abitano a Milano, anche se viaggiano spesso tra Bologna e l’Isola d’Elba, terre molto amate.

Chi è Marianna Morandi, l’ex di Biagio Antonacci

Marianna Morandi è attrice e cantante, nonché figlia del celebre Gianni Morandi. È nata a Roma nel 1969 dall’unione del cantante con Laura Efrikian. Per nove anni è stata la compagna di Biagio Antonacci, con il quale ha avuto due figli: Paolo nato nel 1995 e Giovanni nato nel 2001. Nonostante i due si siano separati, però, mantengono buoni rapporti. E sembra che anche la relazione con la nuova compagna del cantante vada bene.

“Abbiamo sempre tenuto due punti fermi: mettere i figli al centro, preservandoli, e cercare di essere sereni anche nella separazione. La stima reciproca tra ex compagni è fondamentale, perché si porta dietro la fiducia: Marianna sa che non avrei mai esposto i nostri figli a persone non per bene, e io so lo stesso di lei. Se ci fosse stata della gelosia tra di noi sarebbe stato complicato, ma non c’è stata: lasciare liberi è un gesto d’amore che ti torna indietro. A me è successo, e adesso i nostri figli sanno accogliere tutti senza diffidenza“, aveva detto in passato Biagio Antonacci.