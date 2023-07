Chi è Bresh: origini, esordi, singoli, canzoni di successo, Battiti Live

Bresh, pseudonimo di Andrea Brasi, è un cantautore e rapper italiano che sta sempre più avendo successo nel mondo musicale del Bel paese. Sarà ospite a Battiti Live 2023.

Chi è Bresh

Bresh, alias Andrea Brasi, è un cantautore e rapper che nasce il 28 giugno 1996. Cresciuto a Bogliasco, un piccolo comune in provincia di Genova, oggi ha 27 anni e fin da quando aveva tra i 15 ed i 16 anni inizia a intraprendere la sua carriera da artista musicale.

Gli esordi

Bresh inizia la sua carriera attorno al 2012 quando, insieme a G Pillola (al tempo Gughi P) pubblica il suo primo mixtape intitolato Cambiamenti, e nel 2013 pubblica un secondo progetto dal titolo Cosa vogliamo fare. Tra il 2015 e il 2016, concluso il percorso di studi all’istituto professionale, completa il suo trasferimento a Milano all’età di 19 anni insieme ai suoi amici e colleghi come Rkomi. In questo periodo scrive e pubblica singoli come Baghera, Gaston, e Prestigio, e successivamente Snake, Astronauti, Pe Pe Pe, Ande e Gazza ladra.

Nel 2020 pubblica No Problem, Oblò con Rkomi e Team con Vaz Tè che anticipano l’uscita del primo album ufficiale, il 14 febbraio 2020, dal titolo Che io mi aiuti.

La via del successo musicale

Bresh negli ultimi anni è riuscito sempre più ad intraprendere la strada del successo. Nel 2021 pubblica il singolo Angelina Jolie, certificato singolo di platino[9], e Caffè, entrambi prodotti da Shune, seguiti a inizio 2022 da Andrea, certificato oro.

Il suo secondo disco è intitolato Oro blu, pubblicato il 4 marzo, che sette giorni dopo, l’11 marzo 2022, debutta al primo posto della classifica FIMI.