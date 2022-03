Chi è Fabri Fibra: nuovo album, fidanzata, vita privata, carriera

Fabri Fibra è un rapper italiano che ha pubblicato un nuovo album: “Caos”. Ecco la carriera e la storia del rapper.

Chi è Fabri Fibra

Fabri Fibra, nato a Senigallia (Ancora) il 17 ottobre del 1976, è un rapper che oggi ha 45 anni. Registrato all’anagrafe con il nome di Fabrizio Tarducci, ha iniziato la sua carriera musicale nel 1994, quando con un amico fondò la sua casa di produzione, Teste Mobili Records.

Il suo primo album si intitola Sindrome di Fine Millennio e da quel momento in poi ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico. Nel 2002 ha fatto uscire Turbe Giovanili ma il vero successo arrivò con Mr. Simpatia. Nel marzo 2022 ha pubblicato il suo nuovo album “Caos” dove è pronto a stupire gli ascoltatori.

Vita privata

Fabri Fibra è un cantante molto riservato, di cui si sa poco o nulla della vita privata.

Quel che è certo è che nel 2018 ha affermato di avere una relazione con una donna e sembrava dell’idea voler fare anche un figlio con lei, ma attualmente non abbiamo notizie certe in merito. Le sue ex fidanzate, comunque, non sono parte del mondo della musica.

“Caos”: ecco il nuovo album di Fabri Fibra

Fabri Fibra è pronto a stupire di nuovo i suoi fan con un nuovo album chiamato “Caos”, scritto con tre anni di lavoro.

Qui ha collaborato con tanti voci di prestigio della canzone italiana come Neffa, Rose Villain, Colapesce e Dimartino, Marracash, Salmo, Madame, Francesca Michielin, Lazza, Ketama126, Guè e Maurizio Carucci. Su questo suo nuovo lavoro, il cantante ha affermato che ““Ho impiegato tre anni per scriverlo, per selezionare le giuste strumentali. Non so dove si collocherà il mio nuovo album nella scena attuale. In realtà nemmeno me ne preoccupo perché so che nei pezzi ho detto tutto quello che volevo dire, nel modo in cui lo volevo dire”.