Chi è Emma Marrone, cantante femminista: età, ex fidanzati, malattia, Sanremo

Emma Marrone è una cantante che ha raggiunto la popolarità grazie alla vittoria al talent di Maria De Filippi Amici nell’annata 2009/2010.

Chi è Emma Marrone

Emma Marrone, all’anagrafe Emmanuela Marrone, è nata a Firenze il 25 maggio 1984. Diplomata al liceo classico, è cresciuta a Sesto Fiorentino dove la sua passione per la musica si è manifestata fin da quando era molto giovane. Il padre Rosario, chitarrista, le ha fatto conoscere il mondo della musica inserendola nel suo gruppo musicale i Karadreon e da lì la vena artistica di Emma è cresciuta ogni giorno di più.

A farla emergere al grande pubblico è il talent di Maria De Filippi Amici, a cui partecipa nell’annata 2009/2010 trionfando sul gradino più alto. Il suo singolo di esordio, “Calore“, sarà il primo di una lunga serie e il suo primo album “A me piace così” ha comunque un buon successo di ascolti. Per molte edizioni di Amici sarà scelta come direttore artistico di squadra.

Brani di successo

Alcune canzoni che hanno poi consacrato il suo successo sono “Amami”, scritta dalla stessa Emma, “Dimentico Tutto” e “L’amore non mi basta”, “Adesso”. Nel 2020 pubblica un atteso duetto con la sua ex compagna di Amici Alessandra Amoroso dal titolo “Pezzo di Cuore” che soprattutto in radio ottiene un grande successo.

Il Festival di Sanremo

Nel 2011 Emma parteciperà con i Modà al Festival di Sanremo dove arriva seconda con il brano Arriverà. Il successo personale al Festival della canzone italiana, però, arriverà nel 2012 quando presenta da sola il brano “Non è l’Inferno“. Nel 2014 partecipa all’Eurovision Song Contest posizionandosi solo 21esima. Nel 2015 è chiamata a condurre il Festival assieme a Carlo Conti, Arisa e Rocio Munos Morales.

Al Festival di Sanremo 2022 si presenterà nuovamente in gara con il brano Ogni volta è così.

Nella serata di Sanremo dedicata alle cover, invece, canterà con Francesca Michielin (che le farà anche da direttrice d’orchestra) la canzone Baby One More Time di Britney Spears.

La malattia di Emma

Emma Marrone non ha mai nascosto, anche ai suoi fan che la seguono sui social, ha lottato per molto tempo contro un tumore alle ovaie, che poi è riuscita a sconfiggere. A tal proposito si è sottoposta a un’operazione di asportazione dell’ovaio. Il 24 settembre 2019, per problemi di salute che l’hanno costretta a fermarsi dal lavoro, viene nuovamente operata. In una intervista rilasciata a Grazia, ha commentato così il suo percorso verso la guarigione.

“Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria, né dopo. Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni. Voglio rappresentare le donne con le cicatrici. Voglio rappresentare le ragazze coi tagli, quelle che hanno perso il seno, le imperfette, le sopravvissute. Quest’anno ho avuto paura tante volte. Quando ha squillato il telefono ed era il mio medico ho pensato: “Ci risiamo”. Ho immaginato che dovessi ricominciare da capo.

Invece mi diceva che, in base agli ultimi esami, sono uscita definitivamente dalla malattia. Ecco, in quell’istante sono morta e poi risorta”.

Ex Fidanzati

Emma Marrone è attualmente single, anche se in passato ha avuto diversi flirt con alcuni vips. Durante la sua permanenza alla scuola di Amici ha avuto una storia d’amore con il ballerino Stefano De Martino, che però è drasticamente terminata a causa del tradimento di Stefano con la showgirl Belen Rodriguez. Successivamente ha avuto una relazione con l’attore Marco Bocci, conosciuto sempre ad Amici, ma anche questa relazione non è stata duratura (oggi lui è assieme a Laura Chiatti).

Nel 2020 ha trascorso le vacanze con il modello Nikolai Danielsen, ma la cantante ha smentito l’esistenza di un flirt con lui.

Curiosità

Emma Marrone ha avuto modo di cimentarsi anche con le pellicole cinematografiche. Nel febbraio 2020 è protagonista del film Gli Anni Più Belli, diretto da Gabriele Muccino. Sul suo corpo ha diversi tatuaggi, il più curioso è un dragone stilizzato in fondo alla schiena e un ramo con i fiori di pesco che percorre tutto il fianco destro fino al seno.

La cantante si è poi esposta molto spesso anche per difendere i diritti delle donne, contrastare la violenza sulle donne e per sostenere i diritti degli omosessuali.