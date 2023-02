Rosa Chemical e Fedez accusati di atti osceni, l’esposto di Pro Vita: “Vergognosi”

Rosa Chemical e Fedez, Pro Vita presenta un esposto per atti osceni in luogo pubblico. La Onlus antiabortista ha segnalato i due artisti alle autorità per aver “mimato un rapporto sessuale in diretta televisiva” . La nota dell’associazione: “Condotta gravissima”.

Esposto di Pro Vita contro Rosa Chemical e Fedez: l’accusa è di atti osceni in luogo pubblico

Continua la telenovela attorno alla controversa esibizione di Rosa Chemical nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023, che ha visto l’artista “cavalcare” Fedez in platea per poi trascinarlo sul palco e baciarlo appassionatamente in bocca. La mattina del 17 febbraio, Jacopo Coghe, portavoce dell’Onlus Pro Vita e Famiglia, l’ex Ministro Carlo Giovanardi e l’avvocato Valerio Cianciulli hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Sanremo contro i due cantanti. L’accusa per Rosa Chemical e Fedez è di atti osceni in luogo pubblico per aver “mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva”.

In una nota i tre esponenti dell’associazione antiabortista hanno parlato con sdegno dell’episodio: “Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita. Ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”. Dietro l’iniziativa legale c’è una petizione portata avanti da Pro Vita, che ha raccolto circa 37mila firme.

Giovanardi: “Fedez e sua moglie inneggiano alla droga libera, fanno favori ai criminali”

Carlo Giovanardi ha rincarato la dose in un’intervista rilasciate per Il Giornale. L’ex Ministro ha criticato aspramente i Ferragnez e i loro interventi al Festival: “Fedez e la moglie hanno inneggiato alla droga libera e hanno fatto un favore alle bande criminali. Hanno creato disastri inenarrabili cui poi devono rimediare le comunità terapeutiche”. Il politico si è poi scagliato contro l’organizzazione della kermesse: “Raiuno è stata ribattezzata GayUno. Premesso che siamo in un Paese libero e ognuno vive come vuole. Non esiste che la tivù di Stato diventi portatore di ogni tipo di trasgressione, compreso il bacio in bocca tra i due uomini. Non si capisce perché debba esser fatto proprio a Sanremo”.

Rosa Chemical risponde: “Sono artista di rottura, si vede che qualcosa da rompere c’era”

Non si è fatta attendere anche la risposta di Rosa Chemical che non è parso affatto intimorito dalle accuse di atti osceni a suo carico. In un’intervista alle Iene, il cantautore ha dichiarato: “Ho sempre amato essere un artista di rottura e, visto quello che è successo, qui qualcosa da rompere c’era, altrimenti avrei rotto solo le palle”. Il cantante ha poi parlato più nel dettaglio del “bacio” della discordia, fonte di mille voci circa una crisi coniugale con Chiara Ferragni: “Fedez era imbarazzato ma l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente, vero. E di fronte a una manifestazione di affetto fra due amici si è finiti a discutere di consenso e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palcoscenico più importante d’Italia. Una follia“.