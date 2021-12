Chi sono i The Kolors: componenti del gruppo e canzoni

I The Kolors sono un gruppo musicale campano che stanno tornando alla ribalta e ottenendo sempre più successo. Ma cosa sappiamo di loro? Chi sono i The Kolors?

Chi sono i The Kolors: esordi e carriera

I The Kolors sono un gruppo napoletano composto da tre artisti: Antonio Stash Fiordispino (33 anni), Alex Fiordispino (31 anni) e Daniele Mona (32 anni). Diventati famosi e noti al grande pubblico grazie al talent show Amici condotto da Maria De Filippi, attualmente stanno raccogliendo i frutti di quello che è stato il loro lancio nel mondo dello spettacolo.

Il gruppo ha partecipato (e vinto) la quattordicesima edizione della trasmissione e si sono distinti anche per la partecipazione al Festival di Sanremo (dove hanno portato nel 2018 la canzone Frida (mai, mai, mai), che si è classificata tra le prime dieci posizioni).

The Kolors: album e canzoni di successo

Tra gli album principali che hanno segnato il successo dei The Kolors troviamo l’ultimo intitolato You del 2017, ma anche Out del 2015 e I want del 2014.

Per quanto riguarda i brani di maggiore successo, sono da citare Leoni al Sole del 2021, Solero con Lorenzo Fragola (2021), Pensare Male cantata con Elodie e Frida (mai, mai, mai) presentata al Festival di Sanremo nel 2018.

Vita privata

Antonio Stash Fiordispino, conosciuto più come Stash, è impegnato con la modella Giulia Belmonte. La donna è anche la mamma della figlia che i due hanno avuto insieme, la piccola Grace.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

Prima di lei è stato fidanzato fino al 2017 con Carmen Fiorentino, celebre giornalista di moda, con la quale è stato insieme per ben 10 anni. Dopo quel periodo il cantante, spesso al centro del gossip, è stato associato sia a Ginevra Lambruschi che ad Anna Tatangelo.

Alex Fiordispino invece, cugino di Stash, attualmente non è fidanzato e sappiamo di lui che è un grandissimo amante di tatuaggi.

Daniele Mona è forse il più riservato dei tre e sappiamo che è stato fidanzato con Paola Marotta (conosciuta durante Amici 14).

Ora dovrebbe essere single.