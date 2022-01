Perché Paolo Fox non è ai Fatti Vostri? Ecco quando torna il suo oroscopo

Da diversi giorni ormai Paolo Fox non è più ai Fatti Vostri: cosa è successo? Quando torna il suo oroscopo? Ecco svelato il mistero dietro l’assenza dell’astronomo più amato della televisione.

Paolo Fox non è ai Fatti Vostri: perché? Cosa è successo?

Paolo Fox, popolarissimo astronomo televisivo, è assente ingiustificato da diversi giorni. Il suo oroscopo, un momento speciale di ogni puntata de I Fatti vostri da ormai vent’anni, è svanito di punto in bianco dalla scaletta della trasmissione ormai da lunedì scorso.

I presentatori Anna Falchi e Salvo Sottile sono andati avanti come se nulla fosse, senza dare spiegazioni. I loro silenzi non hanno fatto che allarmare i fan dell’astronomo, che sono esplosi sul web pretendendo sue notizie: “Abbiamo il diritto di sapere perché fox non fa parte più della trasmissione, paghiamo il canone anche per il suo compenso”.

Il gruppo facebook dei fan dei Fatti Vostri è in subbuglio per la sparizione di Paolo Fox. Gran cinema. pic.twitter.com/elJ02Ob7tl — Paolo (@provolinob) January 26, 2022

Cosa è successo a Paolo Fox? Lo ha spiegato lui stesso, finalmente, per via telefonica. L’oroscopista ha chiamato in diretta nel corso della puntata di I Fatti Vostri di giovedì 27 Gennaio, spiegando di essere risultato positivo al Covid-19 e di essere, quindi, in isolamento.

Quando torna l’oroscopo di Paolo Fox?

Il conduttore Salvo Sottile ha voluto rassicurare gli spettatori: “Il nostro Paolo Fox sta bene, così tanto bene che è qui con noi oggi al telefono”. L’astronomo ha poi preso la parola, con un pizzico di polemica verso i giornali che lo davano già per “silurato”: “Voglio rassicurare i giornali, soprattutto quelli che inventano le notizie solo per dei click, stiamo raggiungendo un livello davvero basso.

Torno ma se non torno, sappiate che state andando benissimo, vi voglio bene, l’oroscopo possiamo farlo anche in altre occasioni”. L’oroscopo di Paolo Fox tornerà quindi una volta che sarà guarito e sarà negativo al tampone.