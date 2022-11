Nuovo amore per Ilary Blasi, chi è la nuova fiamma?

Chi è il nuovo amore di Ilary Blasi: la nuova coppia si bacia in aeroporto. I paparazzi di Chi hanno beccato la conduttrice, che a quanto pare ha già dimenticato Francesco Totti. Chi è Bastian, imprenditore tedesco e nuova fiamma dell’ex Letterina?

Chi è il nuovo amore di Ilary Blasi: beccati a baciarsi in aeroporto

Ilary Blasi è pronta a voltare pagina e a dimenticare Francesco Totti. A cinque mesi dalla separazione dall’ex Capitano della Roma, la nota conduttrice televisiva ha ritrovato l’amore, come dimostrano alcune foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi.

I paparazzi del giornale diretto da Alfonso Signorini hanno beccato Ilary tra le braccia di un altro uomo all’aeroporto di Zurigo, mentre si scambiano un bacio appassionato. Secondo il settimanale, i due hanno soggiornato insieme in un hotel di lusso con centro benessere, dove hanno passato un weekend romantico.

Cosa sappiamo di Bastian, la nuova fiamma della conduttrice

Si sa ancora molto poco sulla nuova fiamma di Ilary. Il suo nome è Bastian ed è un imprenditore tedesco dal fisico scultoreo.

È nativo di Francoforte e, secondo le prime indiscrezioni, è il proprietario di alcune palestre e centri di fitness. La storia tra Ilary e Bastian è appena sbocciata, pare che i due si siano incontrati per la prima volta proprio a Zurigo, ultima tappa di una serie di viaggi in giro per il mondo per la conduttrice. L’articolo di Chi ironizza sulla recente preferenza verso gli uomini del Nord delle showgirl italiane, facendo un riferimento al nuovo amore di Diletta Leotta: “Come nel caso di Diletta Leotta, che ha iniziato una appassionante relazione con il portiere tedesco Loris Karius, anche Ilary ha scelto un uomo del nord Europa dal fisico possente”.