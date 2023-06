Chi è Coez, rapper e cantautore italiano: carriera, album e vita privata

Andiamo a scoprire chi è Coez, cantautore e rapper italiano, famoso per essere uno dei più importanti artisti del genere indie pop nel panorama musicale italiano.

Ci soffermiamo anche su alcune curiosità.

Coez, chi è l’artista: carriera

Il mondo della musica è ricco e variegato e presenta tanti altri artisti, tra questi compare Coez che ha mosso i primi passi a Roma, sebbene sia nato in Campania. Un percorso non semplice, sia per le tante difficoltà adolescenziali, sia per la sua inclinazione artistica. Inizialmente era un writer, facendo “l’artista di strada” per le vie della capitale. A 19 anni ha poi cominciato a lavorare in campo musicale, con Circolo Vizioso e, successivamente, ha pubblicato il suo primo disco, dal titolo Terapia.

Da solista vanta invece Figlio di nessuno, un album molto forte. Uno dei singoli di maggior spessore è stato Nella casa, contraddistinguendosi per il suo timbro musicale e per il genere indie-pop, divenuto poi il suo marchio nel panorama musicale italiano.

L’artista emergente ha poi continuato a farsi conoscere, arrivando a incidere diversi dischi e scrivere moltissime canzoni. Tra le tante conosciute, si può citare il brano È colpa tua per una particolarità: è inserito tra i 100 pezzi italiani più “depressi” per quanto concerne la musica italiana.

Gli album del cantante

Un percorso che, seppur lungo e tortuoso, ha portato il cantante a consacrarsi. Coez vanta infatti ben sei dischi, ovvero:

Figlio di nessuno (2009)

Non erano fiori (2013)

Niente che non va (2015)

Faccio un casino (2017)

È sempre bello (2019)

Volare (2021)

Un impegno in termini musicali molto elevato.

Vita privata

Nato l’11 Luglio 1983 a Nocera Inferiore, Silvano Albanese – vero nome di Coez – si è poi trasferito a Roma insieme alla mamma, mentre è stato abbandonato dal papà.

Della sua vita privata non si sa moltissimo e, attualmente, non è chiaro se sia impegnato o meno in una relazione sentimentale.