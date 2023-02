Rose Villain, chi è la cantautrice in duetto con Rose Chemical: vita privata, carriera, marito

Chi è Rose Villain, cantautrice italiana ospite al Festival di Sanremo 2023 nella serata cover. Popolare per i numerosi duetti in singoli di successo, calca il palco dell’Ariston al fianco di Rosa Chemical. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Rose Villain, vita privata e carriera della cantautrice

Nata a Milano il 20 luglio 1989, Rosa Luini, in arte Rose Villain, è una cantautrice 33enne famosa in Italia soprattutto per le sue numerose partecipazioni in singoli di successo. Cresciuta nel capoluogo lombardo, si trasferisce a Los Angeles una volta raggiunta la maggiore età. Qui si diploma presso il conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood e comincia a muovere i suoi primi passi da musicista. Il suo nome d’arte è ispirato proprio alla sua prima punk cover band, i The Villains. Negli anni successivi si trasferisce a New York e studia teatro e musica a Broadway.

In seguito collabora con l’etichetta Machete Empire Records e con i rapper e produttori DJ Slait, Enigma e Hell Raton. In questo periodo Rose Villain pubblica il suo singolo di debutto Get the Fuck Out of My Pool e Geisha, che le vale il titolo di artista del mese su MTV New Generation. Collabora inoltre con Salmo per il suo singolo Don Médelin, il cui successo è l’inizio di una lunga serie di partecipazioni a brani di artisti di spicco.

Negli anni successivi collabora con molti rapper famosi, tra cui Guè Pequeno in Chico, Emis Killa per Psycho, con Mondomarcio per la sua Corona Love Story e Fabri Fibra in GoodFellas. Da solista continua a pubblicare molti singoli, tra cui Kitty Kitty, Don’t Call The Po-Po, Funeral Party, e It’s Snowing, Motherfucker. Nel 2023 arriva il suo album di debutto, Radio Gotham, nel quale alcuni degli artisti con cui ha collaborato in passato ricambiano il favore. Rose Villain anta di nuovo con Salmo in Lamette e con Guè Pequeno in Elvis. Un altro dei singoli estratti dal disco è Gangsta Love, cantato insieme a Rosa Chemical, che la cantautrice affianca anche al Festival di Sanremo 2023 nella serata duetti. Il duo si esibisce in una cover di America, di Gianna Nannini.

Vita privata: marito, figli

Rose Villain si è recentemente sposata con il produttore discografico napoletano Sixpm, all’anagrafe Andrea Ferrara. Si incontrano per la prima volta nel 2015 a New York, dove cominciano a lavorare assieme. I due convolano a nozze il 28 maggio 2022 con una cerimonia a Brooklyn. La cantante ha ringraziato i suoi invitati con un messaggio su Instagram: “Un grazie speciale a tutti gli amici e parenti che hanno attraversato l’Atlantico (o anche solo l’East River) per condividere con noi una notte assolutamente indimenticabile, nonostante i tentativi di blackout alcolici”. Ad oggi i due non hanno figli, ma sono più legati che mai: “Prometto che mi impegnerò a scrivere le più belle canzoni d’amore che il mondo abbia mai sentito, solo per potertele dedicare!”.