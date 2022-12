Irama, chi è il rapper vincitore di Amici 17: canzoni, vita privata, fidanzata

Chi è Irama, carriera e vita privata del rapper vincitore di Amici 17. Prima del trionfo nella scuola di talenti di Canale 5, si era fatto valere sul palco dell’Ariston, sia a Sanremo Giovani che tra i Big. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Irama: vita privata, carriera e canzoni del rapper vincitore di Amici 17

Nato a Carrara il 20 dicembre 1995, Filippo Maria Fanti, in arte Irama, è un giovane rapper in ascesa di 26 anni, noto al pubblico grazie al trionfo ad Amici 17.

È cresciuto a Monza, dove ha coltivato la sua passione per la musica ascoltando Fabrizio De André e Francesco Guccini. Il suo nome d’arte è l’anagramma del suo secondo nome, Maria, ed è la parola malese per “ritmo” o “melodia”. Si fa conoscere nel 2016 partecipando a Sanremo Giovani con il brano Cosa resterà, che risulta tra gli otto vincitori della competizione. Questa vittoria gli consente di partecipare al Festival di Sanremo 2016, nella categoria Nuove Proposte, dove si classifica al settimo posto.

Trova un più ampio successo nel 2017, quando entra nel cast della diciassettesima edizione di Amici e conquista la vittoria finale. La nuova fama televisiva gli consente di farsi strada come cantante, pubblicando i singoli Nera, quadruplo disco di platino con 200mila copie vendute, e il suo primo EP Piume, che arriva invece a 150mila, ottenendo un triplo disco di platino.

Irama torna poi sul palco dell’Ariston, nella categoria Campioni, nel 2018, ottenendo il settimo posto con La ragazza con il cuore di latta. Partecipa sia all’edizione 2021, quinto in classifica con La genesi del tuo colore, sia all’edizione 2022, quarto posto con Ovunque sarai. Nel corso della sua carriera pubblica tre album: Irama, Giovani e il più recente Il giorno in cui ho smesso di pensare, pubblicato a febbraio del 2022.

A fine novembre del 2022 arriva il suo nuovo singolo, Alì, con una nuova riedizione dell’ultimo album. È possibile seguire gli ultimi aggiornamenti sulla carriera e sui concerti di Irama attraverso il suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 1.6 milioni di follower.

Vita privata: chi è la sua fidanzata?

Irama ha confermato nel 2019 di essere fidanzato con Victoria Stella Doritou, affascinante modella e influencer greca classe 1997. La lunga fase di lockdown li ha tenuti lontani per molto tempo, un periodo molto sofferto per Victoria che ha più volte ammesso di sentire la mancanza di Irama. Oggi la loro relazione è solidissima, al punto che, secondo alcune voci, pare stiano già cercando casa per cominciare a vivere insieme.