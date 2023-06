Chi è Fabio Rovazzi, youtuber e cantante italiano: dalla carriera alla vita privata

Ospite di Serena Bortone, per la trasmissione “Oggi è un altro giorno”, andiamo a scoprire chi è Fabio Rovazzi, cantante divenuto famoso grazie a YouTube.

Fabio Rovazzi, chi è: carriera

Diventato famoso grazie al suo ruolo da Youtuber, ecco che Fabio Rovazzi ha cominciato a farsi conoscere, cimentandosi anche nel campo cinematografico. Tutto ha avuto inizio nel 2016, quando è stato pubblicato il suo singolo Andiamo a comandare, sui social. Questo gli ha permesso di debuttare alla grande. In pochisismo tempo ha ottenuto il primo disco d’oro in Italia grazie soltanto allo streaming, per via di un boom – inaspettato – di ascolti. Una vera e propria hit estiva. Successivamente ha ricevuto ben cinque dischi di platino.

Nello stesso anno ha poi fatto la sua “apparizione” nel pezzo di Fedez d J-Ax dal titolo “Vorrei ma non posto” e poi in “Che ne sanno i 2000” di Gabry Ponte. A fine anno – esattamente il 2 Dicembre – si è fatto vivo con il suo secondo brano: Tutto molto interessante. Nel 2017 è giunto il suo terzo singolo, ovvero Volare, insieme a Gianni Morandi.

Dopodiché ha deciso di dedicarsi principalmente alle collaborazioni, per poi tornare in grande spolvero tra il 2020 e il 2021. Prima con Loredana Berté e J-Ax e poi con Eros Ramazzotti. Da pochi giorni ha anche diffuso il suo nuovo titolo, cantato insieme ad Orietta Berti: si tratta di La discoteca italiana.

In pochissimo tempo si è costruito un personaggio capace di attirare l’attenzione e trovare il favore del pubblico. Per questo veste i panni dell’influencer e prende parte amolte pubblicità. Nel 2018 vanta anche il ruoo da protagonista nel film “Il vegetale”, mentre nel 2022 ha recitato nella pellicola “Con chi viaggi”, in cui era presente anche Lillo.

Visto il personaggio, i social sono a tutti gli effetti il suo mondo: il suo profilo vanta infatti circa 1,3 milioni di followers, grazie anche ai rapporti amicali che ha con Fedez (ormai beniamino del social network) e J-Ax.

La vita privata

Nato il 18 Gennaio 1994 a Milano, della vita di Fabio Piccolrovazzi (vero nome dell’artista) non si sa moltissimo. Dalla sua gavetta su Internet alla consacrazione tra il piccolo e il grande schermo.

Per il 29enne la strada è ancora aperta.

