Chi è Orietta Berti: marito, figli, vero nome, Sanremo 2021, canzoni famose

“Finché la barca va”… Orietta Berti è una cantante di 78 anni originaria di Cavriago. Amata dal grande pubblico, durante la sua carriera ha avuto un successo strepitoso, vendendo oltre 15 milioni di dischi e vincendo numerosi riconoscimenti. Nel 2021 è tornata alla ribalta dopo aver partecipato al Festival di Sanremo. Ecco chi è Orietta Berti, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Orietta Berti: biografia

Orietta Berti, pseudonimo di Orietta Galimberti, nasce l’1 giugno del 1943 a Cavriago in provincia di Reggio Emilia.

È il padre a iniziarla al mondo della musica, da appassionato di lirica. Così la giovanissima cantante, dopo una lunga gavetta fatta di studio ed esibizioni in vari locali, attira l’attenzione del direttore artistico di un’etichetta discografica che le propone un contratto.

Il successo per “l’usignolo di Cavriago“arriva pochi anni dopo, nel 1965 quando Orietta Berti vince: Un disco per l’estate 1965, la Mostra Internazionale di Musica Leggera con il brano Tu sei quello, e il Festival delle Rose con la canzone Voglio dirti grazie.

Canzoni famose

Nei seguenti mesi la cantante approda al palco dell’Ariston del Festival di Sanremo, replicando l’esperienza per l’edizione successiva. La sua è una carriera tutta in ascesa che tocca l’apice negli anni ’70. Allora Orietta Berti si classifica in terza posizione a Un disco per l’estate con una delle sue composizioni più conosciute: Fin che la barca va.

Da allora esplode il successo. La cantante incide gli album di fama indiscussa Più italiane di me, Cantatele con me e Così come le canto.

E negli anni seguenti sigla le collaborazioni con gli artisti italiani più conosciuti, comparendo in televisione e al cinema. Nel 2000 inizia la sua tournée mondiale, che tocca tra gli altri gli Stati Uniti, l’Australia, il Canada.

Orietta Berti a Sanremo 2021

Nel frattempo frequenta i salotti tv come opinionista e presenta molti programmi nei più rinomati canali. Nel 2021 torna alla ribalta in qualità di cantante, incidendo insieme a Fedez e Achille Lauro la canzone Mille, diventata disco d’oro in pochi giorni.

La vita privata della cantante: marito e figli

La cantante è sposata dal 1967 con Osvaldo Paterlini, grande amore della sua vita, nonché suo manager e produttore. “Lui è la mia colonna”, ha detto lei del marito. Il matrimonio è arrivato immediatamente dopo la prima partecipazione della cantante al Festival di Sanremo. Dall’unione sono nati Omar (1975) e Otis (1980). Orietta Berti ha anche una nipote, di nome Olivia, e risiede in in una splendida casa a Montecchino, in Emilia.