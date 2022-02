Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata

Sanremo 2022 scaletta seconda serata: ecco l'ordine in cui i cantanti verranno chiamato sul palco dell'Ariston da Amadeus

Sanremo 2022, è ufficiale la scaletta della seconda serata! Non si ferma la kermesse musicale più importante dell’anno, stasera è tutto pronto per la seconda serata del Festival. Ecco l’ordine di uscita dei cantanti.

Sanremo 2022, la scaletta ufficiale della seconda serata

Dopo il successo della prima serata, continua il Festival di Sanremo 2022. Amadeus e Fiorello tornano su Rai Uno il 2 Febbraio alle 20 e 40 con gli altri 13 Big in gara.

Al fianco del duo di presentatori ci sarà Lorena Cesarini. Apre le danze Sangiovanni, con l’inedito Farfalle.

Ecco la scaletta ufficiale della seconda serata del Festival:

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2022

Il superospite della seconda serata è il travolgente cantante comico Checco Zalone. In passato Zalone aveva smentito le voci che lo vedevano tra gli ospiti dell’edizione di quell’anno: “Sono balle. Non ho il coraggio di andare all’Ariston, è un palco difficilissimo”. Convincerlo è stato un gran colpo per Amadeus, che da tempo sperava di trascinare il comico pugliese sul palco dell’Ariston, magari con una nuova, esilarante canzone.

Altra ospite d’eccezione sarà Laura Pausini, pronta sia a cantare dal vivo il suo nuovo singolo Scatola, scritto insieme a Madame, che a fare un annuncio importante. L’artista sarà infatti una dei conduttori di Eurovision 2022, insieme all’ex conduttore di X-Factor Alessandro Cattelan e al cantante di fama internazionale Mika. Tra gli ospiti speciali anche le attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste della serie L’amica geniale, e il cantante Ermal Meta.

L’Ariston sarà infine l’arena del contest tra Arisa e Malika Ayane per scegliere l’inno per Milano Cortina 2026.