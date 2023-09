Arisa risponde alla comunità gay e chiarisce sul litigio con Paola Iezzi

Arisa ha affrontato diversi temi nella prima puntata del programma Belve in onda su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani. La cantante ha risposto alal comunità gay ma anche a Paola Iezzi con cui ha litigato.

Arisa risponde alla comunità gay

Arisa è stata ospite della prima puntata di Belve in onda su su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani. Tra i temi toccati, la cantante ha risposto alle polemiche che ci sono state con la comunità Lgbtqi+. “Mi sono sentita non capita, come una persona che si è battuta per una parte di persone ingrate”.

La cantante ha specificato che i rapporti sono chiusi con la comunità: “No – ha spiegato la cantante – però devo dire che sono le persone ai vertici, non posso fare nomi… Quello mi ha deluso tanto”. La conduttrice ha scherzato con “l’hanno licenziata da icona gay”. “Ma che me frega“, è stata la risposta.

La cantante chiarisce sul litigio con Paola Iezzi

Un altro tema affrontato è stato il litigio con Paola Iezzi e sull’ultimo episodio del dito medio e la cantante ha ironizzato così: “Era anche senza manicure fatta“. Fagnani ha chiesto: “Era quella la cosa grave, la manicure?“, e Arisa ha risposto: “Sì”. Ma avete fatto pace? Arisa: “No”. Poi, di sè stessa parla così: “Sono considerata un’artista difficile, ma lo dicono apposta, perché ho un senso del dovere molto radicato che arriva anche dalle mie origini”.

