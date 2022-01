Cattelan arriva su Netflix: ecco il nuovo show Una semplice domanda

Una Semplice Domanda arriva su Netflix: il nuovo show di Alessandro Cattelan sbarca in 190 paesi. Quando esce? Di che si tratta?

Arriva su Netflix Una semplice domanda, il nuovo show di Alessandro Cattelan. Il conduttore è autore e protagonista del docu-show e ne ha annunciato l’uscita sul suo profilo instagram. Quando esce? Di cosa si tratta?

Una semplice domanda arriva su Netflix: quando esce il nuovo show di Alessandro Cattelan

Manca poco al nuovo show di Alessandro Cattelan. Dopo dieci anni di X-Factor, il popolare conduttore sbarca su Netflix con il docu-show in sei episodi Una semplice domanda.

Prodotto da Fremantle, sarà lanciato a livello globale, nei 190 paesi raggiunti dalla piattaforma di streaming americana. “In oltre 188 dei quali la gente non sa nemmeno chi io sia. A San Marino invece ho fatto la storia” afferma ironicamente Cattelan, nel suo annuncio su instagram. Una semplice domanda sarà disponibile tra un paio di mesi: uscirà il 18 marzo 2022.

Un docu-show in sei puntate: di cosa si tratta

Una semplice domanda è uno show documentario scritto da Alessandro Cattelan, che fa anche da protagonista. La “semplice domanda” che si pone il conduttore è universale: qual è la formula della felicità? In una serie di interviste, viaggi ed esperienze, Cattelan cerca la risposta a questo quesito. L’idea per lo show nasce da una domanda di sua figlia, Nina: “Papà, come si fa a essere felici? Sai, essere felici… Ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità.

Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una Semplice Domanda?“.