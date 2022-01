Sanremo 2022, Iva Zanicchi: fa una scommessa hot in caso di vittoria

Sanremo 2022, Iva Zanicchi: la cantante è in gara al Festival di Sanremo 2022 e fa una promessa hot in caso di vittoria

Iva Zanicchi parteciperà come artista in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 con la canzone con la canzone Voglio amarti, che precede l’uscita dell’album omonimo.

La Zanicchi a Storie Italiane, il programma mattutino di Rai Uno ha rivelato una scommessa hot nel caso di vittoria: “Se vinco Sanremo, il giorno dopo a Domenica In io mi presento in costume da bagno e ti faccio vedere che gambette che ho“, ha assicurato .

“Chiamiamo Mara, vi prego“, ha risposto divertita la conduttrice Eleonora Daniele per poi aggiungere: “Non vediamo l’ora, soprattutto che tu vinca“.

Iva Zanicchi e il rapporto con Milva

Inoltre, durante il suo intervento al programma di Rai 1, ha spigato il motivo della scelta della sua cover: “Io ho voluto partecipare con il brano ‘Canzone’ di Don Backy e fare un omaggio a Milva che ha portato la sua arte in tutti i Paesi del mondo, addirittura con Astor Piazzolla, ma è stata un pochino dimenticata.

Lei era la cantante preferita di mia madre e ho sentito il bisogno di omaggiarla. Inoltre, devo rivelare che quando ho avuto il Covid e mi trovavo in ospedale lei mi mandava messaggini, mi è stata vicina, è stata molto carina”.

