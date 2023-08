Giulia Belmonte, chi è la fidanzata di Stash Fiordispino: vita privata, carriera, figlie

Chi è Giulia Belmonte, fidanzata di Stash Fiordispino. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla compagna di vita del frontman dei The Kolors

Chi è Giulia Belmonte, fidanzata di Stash Fiordispino: vita privata, carriera

Nata a Pescara nel 1995, Giulia Belmonte ha 28 anni ed è nota al pubblico italiano in quanto fidanzata di Antonio “Stash” Fiordispino, frontman dei The Kolors. Cresciuta a Città Sant’Angelo, ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione nel 2017. Modella ed influencer di successo, ha fatto le sue prime esperienze in passerella nel 2013, anno in cui partecipa a Miss Italia arrivando anche tra le finaliste. In parallelo porta avanti anche una carriera come giornalista ed inviata, lavorando soprattutto in ambito sportivo. I fan di Benji e Fede la ricorderanno inoltre per la sua apparizione nel videoclip del brano Dove e quando. È possibile seguire sul web la carriera e la quotidianità della modella attraverso il suo profilo Instagram, dove si è creata un ampio seguito da oltre 230mila follower.

Vita privata, le figlie e il rapporto con il cantante

Giulia Belmonte e Stash stanno insieme da molto tempo. Si sono incontrati per la prima volta a Milano, in una libreria. In un’intervista concessa a Verissimo, il cantante dei The Kolors ha definito Giulia “la donna più bella del mondo” e si è detto fortunato di averla incontrata. “Giulia è un miracolo, è arrivata da un giorno all’altro.” -ha spiegato Stash a Silvia Toffanin– “È la persona più bella che io abbia mai conosciuto. Mi rende migliore, da quando è arrivata lei è tutto più bello. Lei è la donna più bella del mondo. Sento di essere migliorato con accanto Giulia e le nostre due poesie che ci sono state regalate”. Dal loro amore sono nate due figlie, la piccola Grace il 3 dicembre 2020 e la sua sorellina Imagine il 14 agosto 2022.