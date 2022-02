Chi è Lorena Cesarini, da “Suburra” a Sanremo 2022: fidanzato e carriera

Chi è Lorella Cesarini, una delle cinque donne scelte da Amadeus per condurre il Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1.

Chi è Lorena Cesarini? L’affascinante attrice, tra gli interpreti della serie Netflix Suburra è una delle cinque co-conduttrici scelte per il festival di Sanremo 2022. Conosciamola meglio. Chi è il suo fidanzato? Cosa ha fatto in carriera? Quali sono i suoi film più famosi?

Chi è Lorena Cesarini: esordi e carriera

Lorena Cesarini è una delle cinque donne che affiancheranno Amadeus nella conduzione al Festival di Sanremo 2022 in onda a febbraio su Rai 1.

Classe 1987, Lorena Cesarini è nata a Dakar (capitale della Repubblica del Senegal) ma è cresciuta in Italia, a Roma. L’esordio nel mondo cinematografico arriva nel 2013 con il film Arance e Martello (interpretando il personaggio di Virginia) per poi essere chiamata anche nel cast de Il Professor Cenerentolo ed È per il tuo bene. Un buon successo di pubblico lo ha avuto anche grazie alla serie tv Suburra su Netflix dove ha interpretato il personaggio di Isabel.

Fidanzato

Lorena Cesarini è molto attiva sul suo profilo Instagram che spesso aggiorna per parlare con i suoi seguaci e mantenere il contatto con loro. Tra le immagini postate anche qualcuna assieme al fidanzato. Sulla loro storia d’amore non sappiamo moltissimo perchè la ragazza è molto riservata ed attenta a non dare troppe informazioni in merito alla sua vita privata.

Curiosità

Lorena è una ragazza che ha grandi passioni, prime tra tutte il calcio. È grande tifosa della Roma e uno dei calciatori (ormai ex) che più stima e segue è Francesco Totti. Lorena ama molto viaggiare, soprattutto andare al mare. Sono numerose, infatti, le foto postate che ritraggono un paesaggio marino.