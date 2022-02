Chi è Francesco Facchinetti: moglie, figli, ex fidanzate, tv, canzoni,

Francesco Facchinetti, noto anche come Dj Francesco, è un volto televisivo italiano, dj e cantante.

Chi è Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti, nato il 2 maggio 1980, è un volto televisivo e del panorama musicale italiano. Chiamato anche con il nome di Dj Francesco, ha esordito come dj ma ha avuto successo in un secondo momento anche come conduttore televisivo. Oggi Francesco vive in una villa della Brianza assieme alla moglie Wilma. Nella sua carriera la sua figura ha alternato prestazioni televisive a quelle di vere e proprio dj e cantante.

Nel 2004, ad esempio, ha partecipato al Festival di Sanremo con Era bellissimo e il suo primo album Bella di Padella è stato doppio disco di platino. Ha duettato anche con Luciano Pavarotti per il brano ti adoro e nel 2005 torna a Sanremo con il brano Francesca. Nel 2007, sempre sul palco dell’Ariston, presenta il brano Vivere Normale assieme al padre ed ottiene il disco di platino. Nel 2015 incide, insieme a vari artisti, incide parte della colonna sonora di Braccialetti rossi.

In televisione, invece, ha partecipato al reality L’isola dei famosi classificandosi quarto.

Moglie e figli

Francesco Macchinetti è assieme a Wilma Faissol, conosciuta nel 2013 durante una vacanza. Tra di loro è subito andato tutto a gonfie vele ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine.“Ci siamo conosciuti quasi per caso, lei deve essersi sbagliata ed è inciampata su di me. Eravamo a Marrakech e lei mi ha fatto da crocerossina, anche perché ero malatissimo dopo aver mangiato qualcosa”, ha raccontato a Nuovo. Nonostante i due avevano problemi inizialmente perchè non parlavano la stessa lingua, alla fine questo non è mai stato un problema.

Assieme a Wilma, che ha sposato, Facchinetti Francesco Facchinetti ha avuto due figlie: Leone e Lavinia Angelica Catherine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

L’incidente e la paura per Wilma

Wilma Facchinetti nel gennaio 2022 è stata ricoverata in ospedale in codice rosso.

Il motivo? La moglie di Francesco è caduta da un cavallo e lo zoccolo dell’animale gli è passato sopra la testa. L’incidente gli ha provocato un taglio dietro alla nuca e uno sul mento e, benchè abbia spaventato moltissimo la modella brasiliana, è stata poi dimessa dagli ospedali dopo tutti gli accertamenti ed è tornata a casa.

Ex fidanzate

Dj Francesco è stato in passato anche con la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi da cui ha avuto Mia, sua prima figlia.

I due poi si sono separati dopo un anno ma sono rimasti comunque in buoni rapporti. All’isola dei famosi ha avuto un flirt anche con Aida Yespica.

La lite con Conor McGregor

Francesco Facchinetti, nell’ottobre del 2021, è stato vittima di un’aggressione che poi ha denunciato alle autorità. A colpirlo senza un motivo valido con un pugno è stato Conor McGregor, combattente irlandese, e il tutto è avvenuto durante una serata che Francesco stava trascorrendo con la moglie.

Dj Francesco, dopo questo episodio, ha fatto anche una denuncia mediatica tramite social network dove ha sottolineato tutta la follia di quel gesto immotivato. Del combattente irlandese ha poi rimarcato che “è una persona pericolosa per gli altri, va assolutamente fermato, e ora ho capito perché aveva 20 guardie del corpo. Non per difendere lui dagli altri, ma per difendere gli altri da lui. Uno, come lui, che tira un pugno a una persona con cui ha parlato per 2 ore, ha riso, ha chiacchierato di tutto: è follia.”

Quanto guadagna

Francesco Facchinetti è a capo della NewCo Management, agenzia di consulenza aperta nel 2014. A Vanity Fair ha detto che la società nel tempo ha triplicato i guadagni arrivando a fatturare 6 milioni di euro nel 2017.

Curiosità

Dj Francesco ama i tatuaggi, tanto che ne ha numerosissimi su tutto il corpo. Di lui anche sappiamo che è vegano con convinzione.