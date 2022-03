Pechino Express 2022, le coppie: ecco chi sono

Pechino Express 2022, ecco chi sono le coppie in gara. Torna l’avventuroso game show condotto da Costantino della Gherardesca, in cui coppie di concorrenti affrontano un frenetico viaggio in giro per il mondo. Scopriamo qualcosa di più sulle coppie di viaggiatori in gara.

Chi sono le coppie di Pechino Express 2022

L’edizione 2022 di Pechino Express approda sui canali Sky il 10 Marzo. La nona stagione del frenetico reality condotto da Costantino delle Gherardesca vedrà un nuovo cast di viaggiatori sfidarsi percorrendo l’insidiosa Rotta dei Sultani.

Chi sono le dieci coppie in gara di quest’anno?

Chi sono Rita Rusic e Cristiano di Luzio, I Fidanzatini

Rita Rusic, 61 anni, è una produttrice cinematografica di origini croate, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori e in passato concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Partecipa al programma insieme al suo compagno, il giovane modello e imprenditore Cristiano di Luzio. I due si sono conosciuti nel 2020 e da allora vivono insieme a Roma.

Chi sono Fru e Aurora Leone, Gli Sciacalli

Gianluca Colucci, in arte Fru, torna in tv dopo l’esperienza a LOL – Chi ride e fuori nel 2021. Il giovane comico, tra i membri più popolari dei The Jackal, partecipa al game show al fianco di Aurora Leone, giovane attrice anche lei arruolata nel gruppo comico più famoso di Youtube. La comica casertana è un membro dei The Jackal dal 2019, quando si è conquistata la finale di Italia’s Got Talent con la sua schiettezza e simpatia.

Chi sono Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma e Figlia

Natasha Stefanenko, 52 anni, è una nota modella, attrice e conduttrice di origini russe, naturalizzata italiana. Ha recitato in diverse fiction e miniserie televisive e anche in alcune pellicole per il grande schermo. Al suo fianco in questa avventura c’è sua figlia, Sasha Sabbioni. Ha 21 anni ed è una studentessa universitaria di Economics and Management.

Chi sono Anna Ciati e Giulia Paglianiti, Le TikToker

Anna Ciati e Giulia Paglianiti sono una coppia di famose influencer di origini lombarde, entrambe di Monza-Brianza. Tutte e due hanno trovato la popolarità grazie a TikTok. Anna punta a una carriera sul piccolo schermo e ha scritto un libro sulla sua vita Rosso Fuoco. Nel 2021 anche Giulia Paglianiti ha pubblicato un libro, Ho amato nel modo giusto?, distribuito da Mondadori Electa.

Chi sono Alex Schwazer e Bruno Fabbri, Gli Atletici

Partecipa a Pechino Express anche una coppia di sportivi. Alex Schwazer, 36 anni, è un noto marciatore, medaglia d’oro nei 50 km alle Olimpiadi di Pechino del 2008.

È sposato con Kathrin Freund, con la quale ha due figli. Bruno Fabbri, 63 anni, è un medico sportivo di grande fama, molto amico e tifoso del suo compagno di squadra. In passato ha collaborato con la Nazionale Pugilistica Italiana, l’FMI e l’ACI.

Chi sono Barbascura X e Andrea Boscherini, Gli Scienziati

Barbascura X, 34enne di Taranto, è un chimico e scrittore diventato famosissimo su Youtube con Scienza Brutta, esilaranti video di divulgazione scientifica.

Negli ultimi anni è stato talvolta ospite in tv e ha condotto un programma su DMAX. Andrea Boscherini, definito dal suo compagno “uomo dei boschi”, è un esperto di scienze naturali. Anche lui ha un canale Youtube, dove parla di natura, fauna e biodiversità in Italia.

Chi sono Victoria Cabello e Paride Vitale, I Pazzeschi

Victoria Cabello, 46 anni, è un volto ben conosciuto del piccolo schermo. Da inviata de Le Iene a conduttrice di Very Victoria e Quelli che il calcio e Sanremo, Victoria torna in tv dopo una lunga assenza. Paride Vitale, 44 anni, è un amico storico della conduttrice.

Manager molto noto nell’ambiente milanese della comunicazione, si occupa di ufficio stampa, pubbliche relazioni e organizzazione eventi.

Chi sono Nikita Pelizon e Helena Prestes, Italia-Brasile

Una italiana, l’altra brasiliana, Nikita Pelizon e Helena Prestes sono una coppia di note modelle. Nikita, triestina di 27 anni, si è fatta conoscere sul piccolo schermo a Temptation Island e Ex on the Beach. Di recente è diventata molto famosa anche su Instagram. Helena, 31 anni, è nata a San Paolo e vive a Milano, dove lavora anche come insegnante di Yoga.

Chi sono Ciro e Giovambattista Ferrara, Padre e Figlio

Ciro Ferrara, celebre ex calciatore 54enne, partecipa alla gara insieme a suo figlio, Giovambattista. Dopo una lunga carriera da difensore con le maglie del Napoli e la Juventus, si è affermato come allenatore e commentatore sportivo. Giovambattista ha 20 anni ed è il terzo figlio di Ciro. È un grande appassionato di videogiochi e oggi studia all’Università.

Chi sono Bugo e Cristian Dondi, Gli Indipendenti

Il noto cantautore Bugo, all’anagrafe Cristian Bugatti, si lancia in questa avventura insieme al suo migliore amico Cristian Dondi. Il musicista indipendente, con due partecipazioni a Sanremo alle spalle, conosce Cristian dall’adolescenza. I due hanno suonato assieme per ben dieci anni, nei Quaxo. Poi Dondi ha deciso di cambiare carriera e appendere le bacchette da batterista al chiodo, dedicandosi al mondo dell’audiovisivo.