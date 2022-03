Chi è Barbascura X, scienziato “pirata” di Youtube a Pechino Express

Chi è Barbascura X? Chimico 34enne di Taranto, è diventato famosissimo su Youtube con Scienza Brutta, esilarante serie video di divulgazione scientifica. Negli ultimi anni è stato talvolta ospite in tv e ha condotto un programma su DMAX. Nel 2022 è uno dei concorrenti della nona stagione di Pechino Express, in coppia con Andrea Boscherini. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Chi è Barbascura X, divulgatore scientifico umoristico di Youtube

Nato a Taranto nel 1987, Barbascura X è un chimico e scrittore molto noto per la sua attività di divulgatore scientifico e umorista sul web.

Si è laureato in chimica organica all’Università di Bari e specializzato in sintesi organica all’Università di Bologna. Ha lavorato come chimico e ricercatore in molti laboratori in giro per l’Europa. Ha raggiunto la notorietà grazie al suo canale Youtube, dove pubblica Scienza Brutta, format di documentari naturalistici alleggeriti dal suo inconfondibile umorismo. Negli ultimi anni si è dedicato anche ad altri tipi di contenuti, come il Diario di Bordo, una serie di vlog a tema variabile in cui tiene aggiornato il suo pubblico sui suoi viaggi ed esperienze.

Tra gli ultimi video del Diario, spicca un suo reportage sui negazionisti del Covid, con Barbascura X in persona che intervista vari personaggi durante le manifestazioni di Roma di No Vax e No Green Pass.

Utilizza il nome Barbascura X per tutelare la sua privacy e proteggere la sua vita privata e la sua carriera da ricercatore: non ha mai svelato il suo vero nome. Ha scelto il suo nickname imbeccato dai suoi amici, che gli hanno sempre fatto notare quanto somigliasse a un pirata. Negli ultimi anni è stato ospite in tv come divulgatore scientifico per Rai e DMAX e anche in alcune trasmissioni radio. Nel 2021 conduce su DMAX un programma scientifico dedicato agli insetti, Micromostri con Barbascura X.

Barbascura X a Pechino Express 2022

Nel 2022 Barbascura X è uno dei concorrenti della nona edizione di Pechino Express, game show condotto da Costantino della Gherardesca. Partecipa all’avventuroso reality show in coppia con il naturalista Andrea Boscherini, da lui definito “uomo dei boschi”. Nella clip introduttiva pubblicata sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione, gli Scienziati si sono presentati al pubblico, spiegando i loro punti di forza e le loro debolezze. “Io non corro” -afferma sconsolato il pirata di Youtube- “Io cammino.

Io cammino un po’ più velocemente di una tartaruga. Una tartaruga lenta”.

Insieme alle altre nove coppie in gara, gli Scienziati affronteranno prove e missioni in un viaggio a tappe lungo 8mila kilometri, dotati solo di pochi oggetti in uno zaino e un euro al giorno nella valuta locale con cui sopravvivere.

Quest’anno percorreranno la Rotta dei Sultani. Un itinerario affascinante quanto irto di insidie, che attraverserà quattro stati del Medio Oriente: la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi.