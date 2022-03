Giovambattista Ferrara a Pechino Express 2022 insieme al padre Ciro

Giovambattista Ferrara è il figlio del famoso ex calciatore di Napoli e Juventus, Ciro Ferrara. Si mette in mostra non a calcio come il padre ma nel mondo dello spettacolo partecipando all’edizione 2022 di Pechino Express.

Giovambattista Ferrara: chi è

Giovambattista Ferrara è nato a Napoli l’11 agosto del 2001. Il suo cognome a Napoli ma non solo è molto conosciuto, è infatti il figlio dell’ex calciatore del Napoli e della Juventus Ciro Ferrara.

Ciro Ferrara è stato sposato per più di venti anni con Paola Pallonetto, la donna che gli ha regalato te figli, Benedetta, Giovanbattista e Paolo.

Giovanbattista frequenta l’Università ma anche una grande passione per il calcio. Tuttavia, non ha seguito la strada da calciatore professionista come il padre. Dal suo profilo Instagram, si scopre che è fidanzato con Margherita Maglisso e spesso gioca a calcio con gli amici. Tra le sue passioni ci sono anche la Playstation e poi ovviamente Diego Armando Maradona.

A Pechino Express 2022 insieme al padre Ciro

Ciro partecipa a Pechino Express 2022 in coppia con il figlio Giovanbattista Ferrara formando la coppia padre figlio.

Giovanbattista risulta essere il concorrente più piccolo nelle coppie presenti alla nuova edizione del programma.

