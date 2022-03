Pechino Express 2022: cast, quando inizia, percorso, dove vederlo

Pechino Express 2022: tutto il cast e il percorso, quando inizia e dove vederlo. Torna l’avventuroso game show in cui coppie di concorrenti affrontano un frenetico viaggio in giro per il mondo. Tutte quel che c’è da sapere sulla nona edizione del reality condotto da Costantino della Gherardesca.

Pechino Express torna nel 2022, quando inizia? Dove vederlo?

Pechino Express torna in tv nel 2022. È in arrivo la nona edizione del game show d’avventura condotto da Costantino della Gherardesca.

In onda su Rai 2 dal 2012 al 2020, quest’anno il reality approda sui canali Sky. Dal 10 Marzo 2022, ha inizio la nuova edizione del gioco, che sarà disponibile su Sky Uno e in streaming sulla piattaforma Now. In Pechino Express dieci coppie di concorrenti, famosi e non, si sfidano in una corsa spericolata in giro per il mondo. Le coppie affronteranno prove e missioni in un viaggio a tappe lungo 8mila kilometri, dotati solo di pochi oggetti in uno zaino e un euro al giorno nella valuta locale con cui sopravvivere.

Ma non tutti arriveranno al traguardo finale: le coppie ultime arrivate ad ogni tappa rischiano l’eliminazione dal gioco.

Il percorso di Pechino Express 2022: la Rotta dei Sultani

Quest’anno i viaggiatori percorreranno la Rotta dei Sultani.

Un itinerario affascinante quanto irto di insidie, che attraverserà quattro stati del Medio Oriente: la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi. Il conduttore Costantino della Gherardesca ha parlato del percorso a TV Sorrisi e Canzoni: “L’idea era di partire da un posto selvaggio qual è la Turchia centrale e passare in Uzbekistan, con un cambio di temperatura atmosferico abbastanza provante per i viaggiatori che, non dimentichiamolo, stanno facendo una gara e devono vivere il Paese non come delle ricche signore americane.

La Giordania è un Paese che amo moltissimo e diventerà una meta turistica richiestissima. Degli Emirati Arabi potrei parlare ore, hanno un’estetica economico-tecnica che ha segnato i tempi”.

Tutte le coppie in gara: ecco il cast

Ecco le dieci coppie in gara, pronte a partire per la perigliosa Rotta dei Sultani: