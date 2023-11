Brando De Sica, chi è il figlio di Christian De Sica: vita privata, carriera, film

Chi è Brando De Sica, figlio di Christian De Sica. Scopriamo qualche informazione in più sul figlio del celebre comico e sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Brando De Sica, figlio di Christian De Sica: vita privata e carriera dell’attore

Nato a Roma il 10 marzo 1983, Brando De Sica ha 40 anni ed è il figlio di Christian De Sica, celebre attore comico e simbolo dei Cinepanettoni. Come suo padre e suo nonno Vittorio De Sica prima di lui, anche Brando ha deciso di costruirsi una carriera nel mondo del cinema. Fa il suo esordio come attore da bambino, nel 1993, con un piccolo ruolo nella commedia Anni 90 – Parte II. Negli anni successivi Brando recita in diverse altre commedie al fianco del padre come A spasso nel tempo, A spasso nel tempo – L’avventura continua e Paparazzi, oltre che nel film storico 3. Appare inoltre in tv nelle fiction Anni ’60, Compagni di scuola e Attenti a quei tre.

Verso la fine degli anni Duemila, Brando De Sica comincia a farsi spazio come regista. Nel 2008, dopo un paio di prime esperienze con alcuni videoclip musicali, dirige Parlami di me, trasposizione cinematografica dell’omonimo spettacolo teatrale di Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime. In seguito affianca suo padre Christian alla regia delle commedie Amici come prima e Sono solo fantasmi. Nel 2023 porta finalmente sul grande schermo la sua passione per il cinema horror e fantastico con Mimì – Il principe delle tenebre.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e familiare di Brando De Sica sono molto limitate. Non è noto al momento se sia sposato o se abbia mai avuto figli. Brando ha un bellissimo rapporto con suo padre, che ha sempre tenuto in grande considerazione il suo talento registico. “Il talento salta sempre una generazione.” -ha spiegato Christian De Sica in un’intervista televisiva- “Io sono sempre stato il figlio di Vittorio De Sica e adesso sono il padre di Brando De Sica”. Il regista pubblica spesso aggiornamenti sui suoi progetti sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 25mila persone.