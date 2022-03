Chi è Aurora Leone, dai “The Jackal” a Pechino Express 2022

Aurora Leone è una comica originaria di Caserta che sarà in gara a Pechino Express 2022. Originaria di Caserta, fa parte dei "The Jackal"

Nuova edizione, nuovi concorrenti da conoscere. Pechino Express 2022 è pronto a ripartire ed Aurora Leone sarà in gara con Gianluca Colucci (in arte “Fru”). La coppia si chiamerà “Gli Sciacalli”.

Chi è Aurora Leone

Aurora Leone è una comica originaria di Caserta che sarà in gara a Pechino Express 2022. Comica originaria di Caserta, nasce il 18 maggio 1999. Dopo aver ottenuto il diploma al liceo scientifico, studia Lettere Moderne all’Università Federico II di Napoli ma capirà molto in fredda che vorrà entrare nel mondo dello spettacolo.

Grazie anche al padre Giancarlo, autore di monologhi, è spinta a percorrere questa strada e nel 2019 partecipa a Italia’s Got Talent, conquistando il pubblico e accedendo alla finalissima. Da lì in avanti inizierà ad avere una carriera sempre più fiorente.

L’ingresso nei “The Jackal” e la partecipazione a Pechino Express

Per Aurora Leone la popolarità vera e propria arriverà quando la comica entrerà nel gruppo comico “The Jackal”, collaborando come autrice e attrice.

“The Jackal” che, diventati famosi su Youtube per i video ironici, hanno aumentato il loro potenziale grazie anche alla personalità di Aurora. Per il successo che ha raccolto negli ultimi anni, Aurora è stata chiamata a partecipare alla nuova edizione di Pechino Express 2022 con Gianluca Colucci (in arte Fru): insieme formeranno la coppia de “Gli Sciacalli” e cercheranno come concorrenti di dare del filo da torcere alle altre coppie. La ragazza ha contribuito recentemente anche alla stesura della serie Netflix Generazione 56 K.