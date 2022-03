Chi è Helena Prestes, influencer brasiliana a Pechino Express 2022

Helena Prestes è una modella sudamericana e giovane influencer che parteciperà a Pechino Express 2022. Ma cosa sappiamo di lei?

Chi è Helena Prestes

Helena Prestes è una giovane modella e influencer brasiliana di 31 anni, originaria di San Paolo, che entrerà a far parte del cast di Pechino Express 2022. Sarà in coppia con la collega e amica triestina Nikita Pelizon e assieme saranno nel gruppo “Italia Brasile”. In Italia ormai da diversi anni, Helena parteciperà assieme a Nikita al gioco “sulla rotta dei sultani” e c’è chi scommette che le due daranno del filo da torcere.

Ragazza molto riservata, è diventata famosa soprattutto per la sua professione di modella. Helena è già molto popolare sui social, tanto che ha una pagina Instagram seguita da più di 65 mila followers.

Passioni

La modella brasiliana è una grande appassionata di sport e fin da piccola ha sempre amato giocare a basket. Da giovanissima, però, ha iniziato a seguire la passiona della moda e delle sfilate in passerella e proprio grazie a questa professione la sua carriera ha preso il volo. Come modella ha girato il mondo ed attualmente è anche una insegnante di yoga.