Grande Fratello Vip: quando finisce e chi sono i finalisti

Il grande fratello vip quando finisce? Qual è il giorno in cui si disputerà la finalissima e si decreterà il vincitore?

Il Grande Fratello Vip è arrivato all’ultimo tratto di coda. Manca infatti poco meno di un mese alla fine del Grande Fratello più lungo della storia e ancora devono essere decisi i finalisti. Ma il Grande Fratello vip quando finisce?

Grande Fratello Vip: quando finisce

Il reality che ha mandato all’interno della casa più spiata d’Italia un gruppo di vips sta per volgere al termine, anche se non mancheranno nelle settimane rimanenti alcuni colpi di scena.

Il programma, infatti, terminerà il 14 marzo 2022. In tutto sarà durato più di 180 giorni. Si sottolinea che la finale, che doveva tenersi nel mese di dicembre poco prima di Natale, è stata spostata tre mesi dopo anche per il successo di ascolti che il programma ha manifestato. I vip che sono entrati fin dall’inizio dell’avventura, quindi, avranno fatto un percorso nel reality della durata di sei mesi.

Chi sono i finalisti

I finalisti del Grande Fratello Vip sono in totale 5, e per ora ne sono stati individuati soltanto due. Ad aver ottenuto l’accesso alla finale, infatti, sono la modella Delia Duran (fidanzata di Alex Belli) e la principessa Lulù Selassiè (fidanzata di Manuel Bortuzzo). Gli altri tre sono ancora in attesa di essere selezionati e verranno rivelati nelle prossime puntate.

Si ritiene, ad ogni modo, che tra i papabili candidati alla finale ci siano Manila Nazzaro, Davide Silvestri, Soleil Sorge e Miriana Trevisan.

Ad insidiare un posto in finale per questi concorrenti storici, però, ci sono anche concorrenti più nuovi come Alessandro Basciano e Kabir Bedi.