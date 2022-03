Chi è Bruno Fabbri, medico a Pechino Express con Alex Schwazer

Bruno Fabbri è un medico che sarà in coppia con Alex Schwazer nel reality show Pechino Express.

Chi è Bruno Fabbri

Bruno Fabbri nasce a Mondavio, in provincia di Pesaro, il 17 settembre 1958. Diplomatosi al liceo classico Nolfi di Fano, frequenta il Conservatorio Musicale Rossini di Pesaro. Nel 1977 inizia gli studi di Medicina e Chirurgia all’università e nel 1983 si laurea. Successivamente, poi, si specializzerà nella Medicina dello Sport.

Ha collaborato con la Nazionale Pugilistica Italiana e ha anche collaborato con l’FMI e l’ACI. Dal 1 marzo 2020 rientra a Fano e nel 2022 parteciperà a Pechino Express. Gareggerà con l’amico Alex Schwazer, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella marcia.

Vita privata e curiosità

Bruno Fabbri ha studiato pianoforte fin da quando era bambino ed ha un debole per gli spettacoli teatrali. Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa se sia sposato oppure no e attualmente risiede a Fano. È apparso nei film di Carlo Mazzacurati La Lingua del Santo e Io sono Li.

Ha lavorato anche come Medico Termalista ed è iscritto all’albo dei giornalisti.

La politica

Bruno Fabbri è stato ex assessore e presidente del consiglio comunale di Abano Terme. Nel 2000 ha pubblicato anche un libro Il sesso come sport.