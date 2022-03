Chi è Giulia Paglianiti, la tiktoker a Pechino Express: fidanzato, libro, università

Chi è Giulia Paglianiti? La tiktoker brianzola classe 2000 è una delle personalità del web più famose d’Italia. Nel 2022 approda in tv in coppia con l’influencer Anna Ciati, come concorrente di Pechino Express. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Giulia Paglianiti, star di TikTok: biografia e carriera

Nata il 20 Marzo 2000 a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, Giulia Paglianiti è una celebre tiktoker e influencer italiana.

Si dedica al web da quando frequentava ancora le superiori, al Liceo Scientifico Versari di Cesano Maderno. Il suo profilo Instagram nasce nel 2017 e comincia fin da subito a guadagnare popolarità. In seguito approda su TikTok, dove insieme alle amiche e colleghe di piattaforma Anna Ciati e Gaia Bianchi forma un trio, noto al pubblico come “Le superchicche”, in onore del gruppo di supereroine di Cartoon Network. Conquista il pubblico del web con il format Giulia Cornuta, una serie di brevi racconti ironici sulla sua sfortunata vita amorosa.

Oggi ha quasi 700mila follower su Instagram e ben 1.8 milioni su TikTok.

Ho amato nel modo giusto?, il primo libro di Giulia Paglianiti

Nel 2021 Giulia Paglianiti arriva nelle librerie, pubblicando Ho amato nel modo giusto?, distribuito da Mondadori Electa.

Nel suo libro continua a raccontare le sue disavventure sentimentali e come le ha superate: “Scrivere mi ha messa di fronte a un foglio di Word e alla mia coscienza. È un po’ come farsi autoanalisi, sempre con quel pizzico di ironia che mi contraddistingue e da cui spero di non separarmi mai”.

Giulia Paglianiti e l’università: il test alla Bocconi

Non solo social per Giulia Paglianiti. La giovane influencer punta con decisione anche ad approfondire la sua istruzione all’università.

Lo scorso anno, nel 2021, ha provato il test d’ammissione alla Bocconi, senza però avere fortuna: “Vabbè andrò in un’altra Uni. Peccato però…Sono un po’ dispiaciuta. Me l’avevano detto che la competizione era altissima. Con il Covid hanno anche diminuito… era più difficile entrare. Entra solo il 4%. Peccato, peccato”. La notizia ha tuttavia scatenato le scherno di molti suoi haters, che hanno festeggiato a sue spese nei commenti.

Giulia ha risposto stizzita: “Purtroppo è pieno di persone invidiose che sanno solo criticare quando non sanno niente. Mettono in dubbio capacità o cose solo perché faccio l’influencer. Fare l’influencer non mi descrive come persona. Io posso essere bravissima a scuola e fare le Stories. Mi dà fastidio avere un sacco di maestrini che mi devono insegnare come devo affrontare la vita, gli esami. Non sapete un ca**o”.

Vita privata: è fidanzata?

Non ci sono notizie certe sull’attuale fidanzato di Giulia Paglianiti. In passato le sono stati attribuiti diversi flirt con importanti influencer e personalità del web. Tra questi spiccano i colleghi tiktoker Emanuele Andreozzi e Tancredi Gallo, membro della crew dei Q4, e l’influencer catanese Yuri Pennisi. Secondo le ultime notizie di gossip, tuttavia, Giulia sarebbe coinvolta in un altro flirt, stavolta con un calciatore. Si tratta di Daniel Maldini, attaccante ventenne del Milan figlio del più noto Paolo Maldini e nipote di Cesare Maldini, entrambi leggende in maglia rossonera.

Per il momento nessuno dei due ha confermato la storia, ma i fan di Giulia continuano a discuterne animatamente.

Giulia Paglianiti a Pechino Express 2022

Nel 2022 Giulia Paglianiti è una dei concorrenti della nona edizione di Pechino Express, game show condotto da Costantino della Gherardesca. Partecipa all’avventuroso reality show in coppia con l’amica e collega influencer Anna Ciati. La coppia delle “Tiktoker” si è presentata al pubblico con una clip introduttiva sul profilo Instagram del reality.

Insieme alle altre nove coppie in gara, le Tiktoker affronteranno prove e missioni in un viaggio a tappe lungo 8mila kilometri, dotati solo di pochi oggetti in uno zaino e un euro al giorno nella valuta locale con cui sopravvivere. Quest’anno percorreranno la Rotta dei Sultani. Un itinerario affascinante quanto irto di insidie, che attraverserà quattro stati del Medio Oriente: la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi.