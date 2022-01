Chi è Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori

Rita Rusic è un’attrice e regista di origini croate, nota anche per aver partecipato al Grande Fratello Vip.

Chi è Rita Rusic: biografia ed esordi

Rita Rusic, nata a Parenzo il 16 maggio 1960, è conosciuta anche come Rita Cecchi Gori. Dopo i primi anni della sua infanzia trascorsi in Croazia, sua terra d’origine, si trasferisce a Busto Arsizio (in provincia di Milano) e ha studiato come odontotecnico alla scuola Cesare Correnti di Milano.

Iscritta poi alla facoltà di Medicina e Chirurgia, non terminò gli studi e decise di provare ad intraprendere la carriera da modella. Tra i suoi primi lavori le pose per il catalogo Postalmarket, ma ben presto diventò una modella di successo. Nel 1981, anno di snodo per lei, venne notata da Adriano Celentano che la fece entrate all’interno del set del film Asso. Nel 1982 ebbe quindi un ruolo di primo piano nel film Attila flagello di Dio. Nel 1984, intraprendendo la carriera di cantante, pubblicò l’album Love Me o Leave Me Now e assieme ad Adriano Celentano incise Sex Without Love.

La carriera come produttrice cinematografica

Nel 1993 Rita, dopo essere diventata socia del marito, iniziò ad affiancarlo come produttrice esecutiva contribuendo ad alcuni lavori come Storia di una capinera, Arriva la bufera, Le donne non vogliono più. Nel 2000, a seguito del divorzio da Cecchi Gori, ha riassunto il nome di Rita Rusić ha fondato con la sorella la The Rita Rusić Company, agenzia con la quale ha prodotto film di successo come Scusa ma ti chiamo amore.

L’amore con Cecchi Gori

Rita Rusic ha avuto una lunga e importante storia d’amore con Vittorio Cecchi Gori. I due si innamorano nel 1982, quando lei era sul set di Attila flagello di Dio, e da quel momento hanno iniziato a vedersi e frequentarsi. Dopo un breve fidanzamento i due decideranno di sposarsi e, dalla loro unione, nasceranno i figli Mario e Vittoria. Nel 2000, poi, arriva il divorzio e Rita Rusic ottiene un assegno di 4 miliardi.

Attualmente Rusic sta assieme ad un un giovane moro e palestrato molto più giovane di lei. A presentarlo ai suoi fans è stata lei stessa tramite uno scatto su Instagram.