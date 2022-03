Andrea Boscherini, chi è il divulgatore a Pechino Express 2022

Andrea Boscherini è un divulgatore scientifico che ha fatto della sua passione per la natura la sua professione. Partendo da un canale Youtube è arrivato anche in televisione. Nel 2022 è uno dei concorrenti della nona stagione di Pechino Express, in coppia con Barbascura x.

Andrea Boscherini, chi è

Andrea Boscherini è nato a Banco di Romagna il 28 dicembre 1987 e cresce con la nonna in uno dei luoghi più selvaggi d’Europa: le Foreste Casentinesi. Quindi da piccolo la natura diventa la sua più grande passione.

Si laurea così in Scienze e Gestione della Natura all’Università di Bologna e inizia a collaborare con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Diventa poi un divulgatore scientifico aprendo un canale YouTube (che porta il suo nome) dove parla della fauna, del territorio e della biodiversità in Italia, raggiungendo un grande pubblico e consacrandosi come uno dei divulgatori scientifici più importanti del paese. Inoltre, partecipa al progetto europeo Life Wolfnet e in tv, collabora per cinque anni alla trasmissione di Rai Tre Geo

Il divulgatore a Pechino Express 2022

Nel 2022 Barbascura X è uno dei concorrenti della nona edizione di Pechino Express, game show condotto da Costantino della Gherardesca. Partecipa all’avventuroso reality show in coppia con il naturalista Andrea Boscherini, da lui definito “uomo dei boschi”.