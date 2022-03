Chi è Sasha Sabbioni, figlia di Natasha Stefanenko a Pechino Express

Chi è Sasha Sabbioni, figlia di Natasha Stefanenko? La bionda 21enne è una dei concorrenti dell’edizione 2022 di Pechino Express. Partecipa all’avventuroso reality in coppia con sua madre. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Sasha Sabbioni, figlia di Natasha Stefanenko

Nata il 30 Settembre 2000 ad Ancona, Sasha Sabbioni è la figlia della coppia di modelli formata da Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni. Bella, intelligente e affascinante come i genitori, è bionda, ha 21 anni ed è una studentessa universitaria.

Ha frequentato le superiori negli Stati Uniti, a Los Angeles, e oggi è iscritta alla facoltà di Economics and Management all’Università Cattolica di Milano. Ha un profilo Instagram in crescita con quasi 27mila follower. Pratica nuoto a livello agonistico e in passato si è cimentata anche come modella. A Marzo 2022 è stata ospite dello show televisivo di TV8 Guess My Age – Indovina l’età.

Sasha Sabbioni con Natasha Stefanenko a Pechino Express 2022

Nel 2022 Sasha Sabbioni è una dei concorrenti della nona edizione di Pechino Express, game show condotto da Costantino della Gherardesca. Affronta la sua prima avventura in un reality al fianco di sua madre, la nota e conduttrice modella di origini russe Natasha Stefanenko. Il duo “Mamma e figlia” si è presentato al pubblico sul profilo Instagram ufficiale del reality. Ecco la clip di introduzione.

Sasha ha commentato l’esperienza sul suo profilo Instagram prima della messa in onda, senza svelare troppo. La 21enne si è detta molto soddisfatta: “Grazie a Pechino Express, la concezione che avevo del viaggio si è completamente trasformata: da turista sono diventata viaggiatrice.” Insieme alle altre nove coppie in gara, Mamma e Figlia affronteranno prove e missioni in un viaggio a tappe lungo 8mila kilometri, dotati solo di pochi oggetti in uno zaino e un euro al giorno nella valuta locale con cui sopravvivere. Quest’anno percorreranno la Rotta dei Sultani. Un itinerario affascinante quanto irto di insidie, che attraverserà quattro stati del Medio Oriente: la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi.