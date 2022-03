Chi è Costantino della Gherardesca, conduttore tv: fidanzato, nipote, sorella

Chi è Costantino della Gherardesca? Il giornalista e conduttore tv 45enne è famoso per aver partecipato a molte trasmissioni televisive, tra cui Chiambretti C’è, Ballando con le stelle e Quattro Matrimoni. Dal 2013 è il presentatore di Pechino Express e nel 2021 è stato uno dei giurati de Il cantante mascherato. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata. Chi è il suo fidanzato, suo nipote e sua sorella?

Chi è Costantino della Gherardesca, vita privata e carriera

Nato a Roma il 29 Gennaio 1977, Costantino della Gherardesca Verecondi Scortecci è un noto personaggio televisivo, con una lunga carriera sul piccolo schermo alle spalle. Discende da una famiglia nobile toscana per parte di madre, Costanza della Gherardesca, della quale porta il cognome. Suo padre infatti, Alvin Verecondi Scortecci, lo riconosce solo all’età di 5 anni. In un’intervista al settimanale Nuovo, Costantino ha raccontato di aver avuto problemi di droga da ragazzo: “In collegio sono stato molto bene: ho fatto cose che altrimenti non avrei mai fatto.

Le droghe poi sono state un divertimento e un modo per anestetizzare le ansie adolescenziali. Mi sono fermato in tempo con le mie forze dopo aver toccato il fondo”.

Dopo una laurea in filosofia conseguita a Londra, si lancia nel mondo dello spettacolo all’inizio degli anni 2000. Si fa conoscere come opinionista in molti programmi presentati da Piero Chiambretti. Partecipa a Chiambretti c’è, Chiambretti Night e a Markette, dove conquista il pubblico con i suoi personaggi e le sue letture dei tarocchi.

Nel corso degli anni diventa una gradita presenza in molte trasmissioni di successo, tra cui L’Italia sul 2, dove commenta le vicende de L’isola dei famosi e Ciao Darwin, Grande Fratello Vip ed Xtra Factor. Nel 2012 è uno dei concorrenti di Pechino Express e dall’edizione del 2013 ne diventa il conduttore.

Nel 2020 si classifica settimo nella quindicesima edizione di Ballando con le stelle, danzando insieme a Sara Di Vaira.

L’anno successivo, nel 2021, è uno dei giurati della seconda edizione de Il cantante mascherato e diventa il presentatore di Quattro Matrimoni. In parallelo alla sua carriera televisiva, si fa un nome anche nel giornalismo: scrive per L’Indipendente, Vanity Fair, Rolling Stones e Galatea.

Vita privata: chi è il suo fidanzato?

Costantino della Gherardesca ha passato la sua adolescenza in un collegio, dove è stato vittima di episodi di omofobia. I professori e i membri dello staff hanno cercato di reprimere la sua omosessualità: “Mi costringevano a camminare sulla neve, a svegliarmi molto presto e mi vietavano di uscire nelle ore di libertà.

Non ho mai fatto la vittima: quello che non ti uccide, ti fortifica“. Un’esperienza senz’altro traumatica che lo ha poi spinto nel tunnel della droga.

Fortunatamente, di recente il conduttore riesce ad essere molto più aperto sulla sua sessualità. In passato ha dichiarato di non pensare all’amore a breve termine: “Forse tra due o tre programmi tv sarò abbastanza ricco per poter pensare ad avere un fidanzato”. Oggi Costantino della Gherardesca ha una dolce metà? Non è dato saperlo: il presentatore è molto attento a non lasciar trapelare troppo della sua vita privata.

In un’intervista a Vanity Fair, tuttavia, ha ammesso: “Non sono romantico, né monogamo. È più divertente immaginarmi playboy con molti amanti, che sposato con tanti figli”.

Famiglia: sorella e nipote di Costantino della Gherardesca

Alcuni dei parenti di Costantino della Gherardesca sono molto noti al pubblico televisivo. Suo nipote è Barù, enologo del web e concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Anche il noto cuoco, infatti ha legami nobiliari: il suo vero nome è Gherardo ed è un discendente della nobile famiglia Gaetani dell’Aquila d’Aragona.

Fu proprio Barù ad affiancare Costantino della Gherardesca nell’edizione 2012 di Pechino Express, dove la coppia si piazza al terzo posto.

Costantino ha anche alcuni fratellastri, nati da padre diverso, sui quali non si sa molto. Sua sorella è Olimpia Gaetani dell’Aquila Caetani, nata insieme al fratello Filippo dal primo matrimonio di Costanza della Gherardesca con il conte Niccolò Gaetani dell’Aquila Caetani. Costantino ha raccontato di esser stato un bambino molto problematico, solitario e propenso ad attacchi d’ansia: “La prima volta che ho visto una psicologa avrò avuto 12-13 anni. Avevo dato fuoco alle tende“.

La sua infanzia burrascosa è stata uno dei motivi che hanno spinto la sua famiglia a mandarlo in collegio, esperienza che non gli ha consentito di costruire un grande rapporto con sua sorella e suo fratello. A 18 anni, il conduttore ha confessato la sua omosessualità alla sua famiglia, che lo ha accolto a braccia aperte: “Sono cresciuto in un ambiente molto liberal, a casa non c’è stato nessun problema con la mia omosessualità. Anzi, in famiglia qualcuno se l’è presa perché l’ho detto prima a mia madre che ad altri“.