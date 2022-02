Chi è Gianluca Fru, comico dei “The Jackal”

Gianluca Fru è un divertente comico napoletano che ha ottenuto la fama dopo che è entrato nel gruppo "The Jackal"

Gianluca Colucci, detto Gianluca Fru, è un giovane talento napoletano noto per la sua divertente comicità.

Chi è Gianluca Fru

Gianluca Fru, nato il 13 novembre 1995, è un giovane talento noto per la sua comicità. Diplomato con il massimo dei voti all’Istituto Archimede di Ponticelli, lavora insieme alla società di video produzione napoletana The Jackal e si è fatto conoscere al grande pubblico. Nel gruppo di ragazzi di The Jackal ci sono anche Ciro Priello, Simone Ruzzo, Aurora Leone e Fabio Balsamo, ma lui è senza dubbio uno dei membri più popolari.

È molto amato dal pubblico e ha tantissimi fan che lo seguono. Con Fabio Balsamo è stato tra i protagonisti della serie tv Netflix Generazione 56K e nel 2021 è con Ciro Priello nel cast di comici di LOL – Chi ride è fuori.

È stato anche ospite al Festival di Sanremo dove ha vestito i panni dell’attore Pierfrancesco Favino e ha dato vita al tormentone GNIGNI.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fru (@gianlucafru)

Vita privata

Se Gianluca Fru è fidanzato non si hanno ancora informazioni certe. Si sa però che è un grande appassionato di musica e che studia in conservatorio. Suona molti strumenti come il basso e cura molto il suo aspetto fisico.