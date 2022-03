Chi è Victoria Cabello, la conduttrice torna in tv con Pechino Express

Chi è Victoria Cabello, amata conduttrice tv da tempo lontana dai riflettori. Torna in tv come concorrente di Pechino Express 2022.

Chi è Victoria Cabello? La conduttrice 46enne è un volto molto amato del piccolo schermo. Dopo gli esordi da inviata de Le Iene, ha presentato molti programmi di successo come Quelli che il calcio e Very Victoria. Nel 2022 torna in tv dopo una lunga assenza come concorrente di Pechino Express 2022 in coppia con Paride Vitale. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Victoria Cabello, vita privata e carriera

Nata a Londra il 12 Marzo 1979, Victoria Cabello è una famosa conduttrice italiana, amata dal pubblico per il suo frizzante carattere e per la sua grande ironia.

Fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo come attrice. Dopo alcuni corsi di recitazione al CTA di Milano, recita con Jerry Calà in Ragazzi della notte, nel 1995. Dopo molta gavetta in tv locali italiane e svizzere, approda ad MTV, dove conduce programmi musicali come MTV Select, Hitlist Italia e anche trasmissioni d’informazione come Cinematic e Week in Rock. Nel 2002 arriva l’affermazione definitiva grazie a Le Iene. Il suo lavoro da inviata nella trasmissione di punta di Italia 1 le consente di farsi conoscere dal grande pubblico.

È l’inizio della fase più scoppiettante della carriera della conduttrice. Dal 2005 al 2008 presenta su MTV Very Victoria, late show in stile americano in cui intervista importanti personaggi del mondo dello spettacolo italiano. In quegli anni conduce Quelli che il calcio, Victor Victoria e l’edizione 2006 del Festival di Sanremo, affiancata da Giorgio Panariello e Ilary Blasi. Nel 2014 sostituisce Simona Ventura come giudice a X Factor, affiancando Mika, Fedez e Morgan.

Dopo quest’ultima esperienza, le apparizioni televisive di Victoria Cabello cominiano a farsi più rare. La conduttrice infatti decide di allontanarsi dalle scene per motivi di salute. Come spiega in un’intervista del 2017, è stata affetta dalla malattia di Lyme: “Un calvario che non auguro a nessuno, non mi ha dato tregua”.

Victoria Cabello a Pechino Express 2022

Nel 2022 Victoria Cabello torna in tv come una dei concorrenti della nona edizione di Pechino Express, game show condotto da Costantino della Gherardesca.

Partecipa all’avventuroso reality show in coppia con il manager Paride Vitale, amico storico della conduttrice. Con il nome di “Pazzeschi” la coppia si è presentata al pubblico con una clip introduttiva pubblicata sul profilo Instagram del reality.

Insieme alle altre nove coppie in gara, i Pazzeschi affronteranno prove e missioni in un viaggio a tappe lungo 8mila kilometri, dotati solo di pochi oggetti in uno zaino e un euro al giorno nella valuta locale con cui sopravvivere. Quest’anno percorreranno la Rotta dei Sultani. Un itinerario affascinante quanto irto di insidie, che attraverserà quattro stati del Medio Oriente: la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi.